Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Посольство РФ: 160 стран «примкнули» к РФ и обратились к Лондону
Китайцы начали охоту за «Волгами» ГАЗ-21 (рассказываем — зачем)
Дочь-красавица Ольги Кабо восхитила соцсети
Только после смерти стало ясно, кем был Мавроди на самом деле
Новым худруком «Табакерки» назначен Владимир Машков
Памяти жертв пожара в Кемерове Десятки человек погибли в результате страшной трагедии
Юлия Скрипаль ответила на предложение РФ о помощи
Жириновский высказался об отставке Амана Тулеева
Япония хочет поставить Россию на колени - СМИ
Дружба России и Белоруссии на грани войны - СМИ
Козловский: в России сплошная ненависть и хамство
Экс-муж Дайнеко поведал, что пережил в браке с ней
Мелания Трамп уходила от Дональда из-за измен
Джаред Лето путешествует автостопом по Америке
У британки за полтора года рассосалась плечевая кость
5 новых фактов о лишнем весе
Семья отсудила $1,6 млн за клопов в съемной квартире
5 интерьеров из фильмов, которые нам запомнились
Фоторепортажи
10Скончался Сергей Мавроди
11Юбилей поэта-песенника Ильи Резника
12:27 (мск), источник: РИА "Воронеж"

Из-за паводка на затопленных территориях оказались 3 тысячи жителей Воронежской области

Под воду ушли 12 мостов в девяти районах Воронежской области, сообщила пресс-служба ГУ МЧС по региону.

Источник: РИА "Воронеж"

На затопленных территориях оказались 3 тыс. жителей региона.

По состоянию на 9:00 субботы, 7 апреля, затоплены три моста в Грибановском районе, два моста в Калачеевском районе и два моста в Эртильском районе. Под водой находятся по одной переправе в Петропавловском, Таловском, Бутурлиновском, Новохоперском и Терновском районах.

Из-за подтопления мостов нарушилось транспортное сообщение в селе Заброды Калачеевского района и в селе Гвазда Бутурлиновского района. Местные администрации организовали лодочные переправы.

Оперативные службы дежурят круглосуточно. В Калачеевском районе ввели режим ЧС.

В регионе подтопило 1,2 тыс. приусадебных участков, а также 336 домов в 13 населенных пунктах на территориях Калачеевского, Воробьевского и Новоусманского районов. Ситуация остается наиболее тяжелой в Калачеевском районе — из-за значительного подъема уровня воды в реке Подгорной. Спасатели эвакуировали 126 жителей Калача. Семеро из них остаются в пункте временного проживания.

По данным спасателей, «сложная обстановка» — в селе Гвазда Бутурлиновского района: из-за подъема уровня воды в реке Осередь произошел срыв полотна моста.

Последствия паводка в регионе ликвидируют 423 человека и 109 единиц техники.

Все новости региона
Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Почему комментарии платные?

Уважаемый читатель!

Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.

Новый мэр Воронежа: «Проект легкорельсового транспорта приобретает реальную форму»
США: Россия сама виновата в продолжающейся изоляции от Запада
Девушка оригинально проучила незнакомку, назвавшую ее толстой
Хакерская атака привела к сбоям популярных сайтов Рунета
Япония представила свою первую морскую пехоту со времен войны
В ДТП в Канаде погибли юные хоккеисты
Назван самый богатый человек Европы
МИД РФ заявил, что ответ Москвы на санкции США будет жестким
Спорт
Впали в безумие: самая сумасшедшая неделя в истории UFC Турнир UFC 223, в главном поединке которого выступит россиянин Хабиб Нурмагомедов, стал одним из самых скандальных в истории промоушена еще до своего старта
Авто
Бунт на автозаводе: рабочие разгромили офис своего босса В Южной Корее сотрудники завода GM были вынуждены пойти на крайние меры, чтобы руководство их услышало
Hi-Tech
Российские ученые разработали новую технологию утилизации мусора Ученые разработали технологию термической утилизации промышленных и бытовых отходов.
Кино
Яна Поплавская остановила съемки выпуска нового шоу «ДНК» на НТВ Ведущая поделилась возмущением от увиденного в студии с подписчиками в соцсетях
Недвижимость
Налоги на гаражи и бани в России начислят автоматически
Плитку в центре Ростова заклеили скотчем (фото)
В Казани студент задул пожар ртом (видео)
Россиянам запретят тратить на ЖКХ больше 15 процентов доходов
Леди
Самые мотивирующие вещи недели от 680 до 3 000 рублей Мы собрали еще 5 самых красивых спортивных аксессуаров, устоять перед которыми у тебя нет шанса.
Дети
Дочь-красавица Ольги Кабо восхитила соцсети Актриса показала подросшую наследницу.
Все о ремонте
Как выбрать паркетную доску: 7 важных моментов
Квартира с дизайнерской мебелью и гардеробной в деревянном кубе
Как создать интерьер в духе парижской квартиры: 8 правил
7 однокомнатных квартир, в которых перегородка решила все проблемы
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь