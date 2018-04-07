Из-за паводка на затопленных территориях оказались 3 тысячи жителей Воронежской области

Источник: РИА "Воронеж"

На затопленных территориях оказались 3 тыс. жителей региона.

По состоянию на 9:00 субботы, 7 апреля, затоплены три моста в Грибановском районе, два моста в Калачеевском районе и два моста в Эртильском районе. Под водой находятся по одной переправе в Петропавловском, Таловском, Бутурлиновском, Новохоперском и Терновском районах.

Из-за подтопления мостов нарушилось транспортное сообщение в селе Заброды Калачеевского района и в селе Гвазда Бутурлиновского района. Местные администрации организовали лодочные переправы.

Оперативные службы дежурят круглосуточно. В Калачеевском районе ввели режим ЧС.

В регионе подтопило 1,2 тыс. приусадебных участков, а также 336 домов в 13 населенных пунктах на территориях Калачеевского, Воробьевского и Новоусманского районов. Ситуация остается наиболее тяжелой в Калачеевском районе — из-за значительного подъема уровня воды в реке Подгорной. Спасатели эвакуировали 126 жителей Калача. Семеро из них остаются в пункте временного проживания.

По данным спасателей, «сложная обстановка» — в селе Гвазда Бутурлиновского района: из-за подъема уровня воды в реке Осередь произошел срыв полотна моста.