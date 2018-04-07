Из-за паводка на затопленных территориях оказались 3 тысячи жителей Воронежской области
Под воду ушли 12 мостов в девяти районах Воронежской области, сообщила
Под воду ушли 12 мостов в девяти районах Воронежской области, сообщила
На затопленных территориях оказались 3 тыс. жителей региона.
По состоянию на 9:00 субботы, 7 апреля, затоплены три моста в Грибановском районе, два моста в Калачеевском районе и два моста в Эртильском районе. Под водой находятся по одной переправе в Петропавловском, Таловском, Бутурлиновском, Новохоперском и Терновском районах.
Оперативные службы дежурят круглосуточно. В Калачеевском районе ввели режим ЧС.
В регионе подтопило 1,2 тыс. приусадебных участков, а также 336 домов в 13 населенных пунктах на территориях Калачеевского, Воробьевского и Новоусманского районов. Ситуация остается наиболее тяжелой в Калачеевском районе —
По данным спасателей, «сложная обстановка» — в селе Гвазда Бутурлиновского района:
Последствия паводка в регионе ликвидируют 423 человека и 109 единиц техники.
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