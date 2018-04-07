Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Минск торопится дружить с Лондоном на фоне дела Скрипалей - СМИ
У гаишников вымогают деньги: история дошла до главы ГИБДД
Ефим Шифрин показал поклонникам детское фото
Только после смерти стало ясно, кем был Мавроди на самом деле
Мелания Трамп уходила от Дональда из-за измен
Весь мир вспоминает жертв пожара в Кемерове В результате пожара погибли 64 человека, несколько десятков пострадали
Юлия Скрипаль ответила на предложение РФ о помощи
Жириновский высказался об отставке Амана Тулеева
Япония хочет поставить Россию на колени - СМИ
Дружба России и Белоруссии на грани войны - СМИ
Козловский: в России сплошная ненависть и хамство
Экс-муж Дайнеко поведал, что пережил в браке с ней
Мелания Трамп уходила от Дональда из-за измен
Джаред Лето путешествует автостопом по Америке
Макароны назвали диетической едой
Австралиец отпраздновал 104-летие и захотел умереть
Семья отсудила $1,6 млн за клопов в съемной квартире
5 интерьеров из фильмов, которые нам запомнились
Фоторепортажи
20Последствия пожара в ТЦ «Зимняя вишня»
11Акции в память о погибших в Кемерово
12:11 (мск), источник: Интерфакс

Хакерская атака на оборудование Cisco привела к сбоям в работе популярных сайтов Рунета

Москва. 7 апреля. INTERFAX.RU — Неизвестные хакеры атаковали коммутаторы продукции компании Cisco, что привело к массовым сбоям в работе интернета, сообщает в субботу пресс-служба «Лаборатории Касперского».

Источник: РИА "Новости"

«По данным наших источников, сейчас происходит массивная атака на свитчи (коммутаторы модели Catalyst switch — ИФ) Cisco, которые используются в дата-центрах практически повсеместно», — говорится в сообщении.

По данным «Лаборатории Касперского», неизвестная пока хакерская группировка использует уязвимость в программе под названием Cisco Smart Install Client, чтобы получить возможность исполнять произвольный код на устройстве.

«Злоумышленники перезаписывают образ системы Cisco IOS и меняют конфигурационный файл, оставляя в нем послание “Do not mess with our elections” (“Не вмешивайтесь в наши выборы”)», — добавили в компании.

В результате атаки целые дата-центры оказываются недоступными, что приводит и к недоступности многих популярных сайтов, отметили в компании.

«По данным Cisco Talos, в мире насчитывается более 168 000 устройств, подверженных этой уязвимости», — сообщили в пресс-службе.

«Масштабы атаки пока не полностью ясны, но они могут быть очень серьезными. Судя по всему, злоумышленники атакуют в основном русскоязычный сегмент интернета, хотя и другим явно тоже досталось», — подчеркнули в «Лаборатории Касперского».

Масштабная хакерская атака на коммутаторы компании Cisco в пятницу привела к тому, что были недоступны многие сайты, в том числе российских СМИ.

Атаке подверглись, например, сайты газет «Фонтанка» и «Комсомольская правда». Также пользователи Twitter в пятницу сообщали о массовых сбоях в работе социальной сети.

«Вести. net»: «Лаборатория Касперского» обнаружила вирус нового уровня
Во время загрузки произошла ошибка.
13 марта© Ньюстюб
6 комментариевк этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Почему комментарии платные?

Уважаемый читатель!

Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.

США: Россия сама виновата в продолжающейся изоляции от Запада
Кабмин выделил 7 млрд рублей на создание плавучей обсерватории
Япония представила свою первую морскую пехоту со времен войны
В ДТП в Канаде погибли юные хоккеисты
Девушка оригинально проучила незнакомку, назвавшую ее толстой
Назван самый богатый человек Европы
Спорт
Впали в безумие: самая сумасшедшая неделя в истории UFC Турнир UFC 223, в главном поединке которого выступит россиянин Хабиб Нурмагомедов, стал одним из самых скандальных в истории промоушена еще до своего старта
Авто
Бунт на автозаводе: рабочие разгромили офис своего босса В Южной Корее сотрудники завода GM были вынуждены пойти на крайние меры, чтобы руководство их услышало
Hi-Tech
Российские ученые разработали новую технологию утилизации мусора Ученые разработали технологию термической утилизации промышленных и бытовых отходов.
Кино
Яна Поплавская остановила съемки выпуска нового шоу «ДНК» на НТВ Ведущая поделилась возмущением от увиденного в студии с подписчиками в соцсетях
Недвижимость
Готова ли Россия к ЧМ-2018: Калининград и Екатеринбург
Плитку в центре Ростова заклеили скотчем (фото)
В Казани студент задул пожар ртом (видео)
Налоги на гаражи и бани в России начислят автоматически
Леди
Самые мотивирующие вещи недели от 680 до 3 000 рублей Мы собрали еще 5 самых красивых спортивных аксессуаров, устоять перед которыми у тебя нет шанса.
Дети
Дочь-красавица Ольги Кабо восхитила соцсети Актриса показала подросшую наследницу.
Все о ремонте
Как выбрать паркетную доску: 7 важных моментов
Квартира с дизайнерской мебелью и гардеробной в деревянном кубе
Как создать интерьер в духе парижской квартиры: 8 правил
7 однокомнатных квартир, в которых перегородка решила все проблемы
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь