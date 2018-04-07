В Казани в парк Черное озеро вызвали спецслужбы из-за сумки под детской горкой
В Казанги в парк Черное озеро утром вызвали экстренные службы
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В Казанги в парк Черное озеро утром вызвали экстренные службы
На месте работают сотрудники МЧС и полиции, сам парк оцеплен не был.
Выясняется, что именно было в сумке.
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