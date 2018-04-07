На Западном обходе Краснодара произошло массовое ДТП

По предварительным данным, виновницей ДТП стала 34-летняя женщина за рулем KIA, которая врезалась в Volkswagen. После этого он столкнулся с автомобилями Skoda, Opel и Audi, рассказала порталу Юга.ру инспектор по пропаганде ОБ ДПС ГИБДД по Краснодару Ольга Запьянцева.