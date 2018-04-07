Семилетняя девочка провалилась под лед в Волгоградской области

По данным пресс-службы, семилетняя девочка ступила на хрупкий лед и провалилась в полынью. Это увидела местная жительница, которая стала звать на помощь. Во время патрулирования населенного пункта спасатели услышали крики женщины и вовремя прибыли к месту происшествия.

Находясь на мосту, сотрудники МЧС дотянулись до ребенка и с помощью спасательного оборудования вытащили его из воды.