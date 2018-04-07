Семилетняя девочка провалилась под лед в Волгоградской области
Сотрудники МЧС спасли семилетнюю девочку, которая провалилась под лед на реке Терса в поселке Елань Волгоградской области. Об этом сообщили в региональном МЧС.
Сотрудники МЧС спасли семилетнюю девочку, которая провалилась под лед на реке Терса в поселке Елань Волгоградской области. Об этом сообщили в региональном МЧС.
По данным
Находясь на мосту, сотрудники МЧС дотянулись до ребенка и с помощью спасательного оборудования вытащили его из воды.
«Уже на мосту они укутали девочку в бушлат и доставили домой родителям. В теплом помещении спасатели оказали испуганному ребёнку первую помощь от переохлаждения», — сказали в МЧС.
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