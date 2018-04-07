При столкновении трактора и Chevrolet Spark погибли два человека

Источник: Sputnik

ТАШКЕНТ, 7 апр — Sputnik. Трагедия произошла в четверг, 5 апреля, в Шовотском районе Хорезмской области, сообщает пресс-служба МВД Узбекистана.

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Тракторист районного ЦТП Хайитбоев М. 1990 года рождения, управляя трактором марки Magnum, на 22-м км автодороги Шовот-Ургенч повернул налево, не уступив дорогу движущемуся навстречу автомобилю Chevrolet Spark.

В результате произошло столкновение. Находящиеся в автомобиле Spark водитель и пассажир (граждане 1992 и 1993 года рождения) — погибли на месте.

Другой пассажир — Ражабов О. — был доставлен в больницу.

Отметим, что ДТП произошло поздно ночью, когда на шоссе было не много машин.