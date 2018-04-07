Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Данила Козловский: в России сплошная ненависть и хамство
На чем ездит по Москве глава ГИБДД
Старший сын Джанабаевой и Меладзе растет копией отца
Дом Бьорндалена и Домрачевой под Минском почти готов (фото)
Амаль Клуни сменила два стильных образа за один день
Названа самая красивая купюра из выпущенных в 2017 годуЭксперты оценивали внешний вид и надежность защиты банкнот
СМИ: Китайский генерал сделал уникальное заявление о США
СМИ США обвинили Британию в «шельмовании» России
Япония хочет поставить Россию на колени - СМИ
Дружба России и Белоруссии на грани войны - СМИ
СМИ: Европа завалила Украину несъедобными продуктами
На Западе заявили: Путин серьёзно ошибается - СМИ
Григорий Лепс: «У меня на кладбище знакомых больше, чем живых»
Карл Лагерфельд бесплатно раздаст платья для выпускного
Россия ответит Западу неожиданными и рискованными мерами - СМИ
Нижнее белье Гагариной понравилось фанатам - СМИ
Налоги на гаражи и бани в России начислят автоматически
Плитку в центре Ростова заклеили скотчем (фото)
Фоторепортажи
8Первый зарубежный визит Блистательного товарища
11Юбилей поэта-песенника Ильи Резника
14:07 (мск), источник: Sputnik

При столкновении трактора и Chevrolet Spark погибли два человека

Тракторист совершил поворот, не уступив дорогу легковому автомобилю; в результате столкновения пассажир и водитель Spark скончались на месте.

Источник: Sputnik

ТАШКЕНТ, 7 апр — Sputnik. Трагедия произошла в четверг, 5 апреля, в Шовотском районе Хорезмской области, сообщает пресс-служба МВД Узбекистана.

Читайте также
Авария в Джизаке унесла жизни восьми человек

Тракторист районного ЦТП Хайитбоев М. 1990 года рождения, управляя трактором марки Magnum, на 22-м км автодороги Шовот-Ургенч повернул налево, не уступив дорогу движущемуся навстречу автомобилю Chevrolet Spark.

В результате произошло столкновение. Находящиеся в автомобиле Spark водитель и пассажир (граждане 1992 и 1993 года рождения) — погибли на месте.

Другой пассажир — Ражабов О. — был доставлен в больницу.

Отметим, что ДТП произошло поздно ночью, когда на шоссе было не много машин.

По данному факту проводятся следственные действия, выясняются обстоятельства происшествия.

Все новости региона
Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Почему комментарии платные?

Уважаемый читатель!

Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.

 Перекресток цивилизаций: как живут узбеки в Рязани
Мирзиёев задумался о реформе правительства
США: Россия сама виновата в продолжающейся изоляции от Запада
В храме Гроба Господня сошел Благодатный огонь
Девушка оригинально проучила незнакомку, назвавшую ее толстой
Назван самый богатый человек Европы
В ДТП в Канаде погибли юные хоккеисты
Япония представила свою первую морскую пехоту со времен войны
Хакерская атака привела к сбоям популярных сайтов Рунета
Спорт
Впали в безумие: самая сумасшедшая неделя в истории UFC Турнир UFC 223, в главном поединке которого выступит россиянин Хабиб Нурмагомедов, стал одним из самых скандальных в истории промоушена еще до своего старта
Авто
Бунт на автозаводе: рабочие разгромили офис своего босса В Южной Корее сотрудники завода GM были вынуждены пойти на крайние меры, чтобы руководство их услышало
Hi-Tech
Российские ученые разработали новую технологию утилизации мусора Ученые разработали технологию термической утилизации промышленных и бытовых отходов.
Кино
Нагиев, Яковлева, Вахрушев на съемках новых «Елок»: первые кадры Корреспондент «Кино Mail.Ru» побывал на съемках главного новогоднего киноаттракциона и расспросил участников процесса о том, что будет происходить на экране. Рассказывают Дмитрий Нагиев, Тимур Бекмамбетов и Даниил Вахрушев
Недвижимость
Налоги на гаражи и бани в России начислят автоматически
Плитку в центре Ростова заклеили скотчем (фото)
В Казани студент задул пожар ртом (видео)
Россиянам запретят тратить на ЖКХ больше 15 процентов доходов
Леди
Секс-символы эпохи мужского кино, смертельной скорости и первых подворотов Разговор о первом послевоенном десятилетии — эпохе беби-бума, благополучном времени, давшем миру главного бунтаря поколения.
Дети
Дочь-красавица Ольги Кабо восхитила соцсети Актриса показала подросшую наследницу.
Все о ремонте
Как рационально использовать эркер в интерьере: 7 умных решений 
8 классных способов декорировать стены в съемной квартире
Как из типовой двушки сделать удобную трёшку: квартира молодой семьи
Весенняя уборка: 10 лайфхаков, которые облегчат процесс
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь