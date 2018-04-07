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12:59 (мск), источник: ГОРОБЗОР.Ру

На трассе в Башкирии опрокинулся большегруз

На трассе Стерлитамак — Уфа, неподалеку от поселка Толбазы опрокинулся большегруз. Фото с места аварии были опубликованы в группе «Стерлитамак ДТП».

Машина опрокинулась прямо поперек дороги, перегородив несколько полос движения. Причины аварии и информация о пострадавших пока неизвестны.

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