На трассе в Башкирии опрокинулся большегруз

На трассе в Башкирии опрокинулся большегруз

На трассе Стерлитамак — Уфа, неподалеку от поселка Толбазы опрокинулся большегруз. Фото с места аварии были опубликованы в группе «Стерлитамак ДТП».