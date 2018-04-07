На ул. Озерова в Калининграде минивэн протаранил металлический забор
В субботу, 7 апреля, в Калининграде произошло ДТП с участием минивэна.
В субботу, 7 апреля, в Калининграде произошло ДТП с участием минивэна.
На улице Озерова, в районе бывшего «Бауцентра», водитель за рулём автомобиля «Тойота Превия» не справился с управлением и въехал в металлическое ограждение.
По предварительным данным, никто из людей не пострадал. На место происшествия вызвали эвакуатор.
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