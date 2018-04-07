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13:00 (мск), источник: Sputnik.by

Неисправный самолет «Белавиа» приземлился в Пулково

Пассажиры были выведены на посадку с рулевой дорожки, никто не пострадал.

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 7 апр — Sputnik. Неисправность самолета белорусской авиакомпании «Белавиа» была обнаружена после приземления воздушного судна в аэропорту Пулково, сообщила в субботу Северо-Западная транспортная прокуратура.

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По предварительной информации, сегодня около 00:05 у самолета, выполнявшего рейс В2−943 Минск — Санкт-Петербург, после приземления в аэропорту Пулково обнаружили неисправность передней стойки шасси.

«В этой связи 62 пассажира были выведены на посадку с рулежной дорожки. Пострадавших нет», — отметили в прокуратуре.

В аэропорт выезжал заместитель Санкт-Петербургского транспортного прокурора Алексей Оптовкин. После инцидента Пулково работает в штатном режиме.

В связи с найденной неисправностью самолета «Белавиа» Северо-Западной транспортной прокуратурой организована проверка соблюдения законодательства о безопасности на воздушном транспорте.

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