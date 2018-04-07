Неисправный самолет «Белавиа» приземлился в Пулково
Пассажиры были выведены на посадку с рулевой дорожки, никто не пострадал.
Пассажиры были выведены на посадку с рулевой дорожки, никто не пострадал.
МИНСК, 7 апр — Sputnik. Неисправность самолета белорусской авиакомпании «Белавиа» была обнаружена после приземления воздушного судна в аэропорту Пулково, сообщила в субботу
По предварительной информации, сегодня около 00:05 у самолета, выполнявшего рейс В2−943 Минск —
«В этой связи 62 пассажира были выведены на посадку с рулежной дорожки. Пострадавших нет», — отметили в прокуратуре.
В аэропорт выезжал заместитель
В связи с найденной неисправностью самолета «Белавиа»
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