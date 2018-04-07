Третьеклассник попал под машину на пешеходном переходе в Орше
7 апреля, Витебск /Алена Тихонова — БЕЛТА/. В Орше на регулируемом пешеходном переходе автомобиль сбил третьеклассника: у ребенка открытый перелом ноги. Об этом сообщил корреспонденту БЕЛТА начальник отделения агитации и пропаганды ГАИ УВД Витебского облисполкома Александр Казючиц.
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