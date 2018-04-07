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12:57 (мск), источник: БЕЛТА

Третьеклассник попал под машину на пешеходном переходе в Орше

7 апреля, Витебск /Алена Тихонова — БЕЛТА/. В Орше на регулируемом пешеходном переходе автомобиль сбил третьеклассника: у ребенка открытый перелом ноги. Об этом сообщил корреспонденту БЕЛТА начальник отделения агитации и пропаганды ГАИ УВД Витебского облисполкома Александр Казючиц.

Авария произошла вчера около 19.20. Автомобиль Volkswagen Passat наехал на мальчика 2009 года рождения, который переходил дорогу по регулируемому пешеходному переходу. За рулем автомобиля была 34-летняя женщина. Мальчик попал под машину в тот момент, когда водитель совершала левый поворот с улицы Могилевской на улицу Соляникова.

Ребенок с открытым переломом большой берцовой кости доставлен в больницу. ГАИ проводит проверку. Идет выяснение всех обстоятельств произошедшего.

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