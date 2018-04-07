Третьеклассник попал под машину на пешеходном переходе в Орше

Авария произошла вчера около 19.20. Автомобиль Volkswagen Passat наехал на мальчика 2009 года рождения, который переходил дорогу по регулируемому пешеходному переходу. За рулем автомобиля была 34-летняя женщина. Мальчик попал под машину в тот момент, когда водитель совершала левый поворот с улицы Могилевской на улицу Соляникова.