Датчане сняли на видео неудачный снос башни, упавшей на городскую библиотеку
Жители датского города Вордингборг, расположенного на острове Зеландия — самом крупном в Балтийском море, стали очевидцами неудачного сноса старой силосной башни в местном порту.
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