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16:51 (мск), источник: Вести.Ru

Датчане сняли на видео неудачный снос башни, упавшей на городскую библиотеку

Жители датского города Вордингборг, расположенного на острове Зеландия — самом крупном в Балтийском море, стали очевидцами неудачного сноса старой силосной башни в местном порту.

Днем в минувшую пятницу, 6 апреля, специалисты взорвали заслуженное строение, однако что-то пошло не так и башня рухнула не по плану, упав на здание библиотеки.

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Спасатели и полицейские, дежурившие на месте, оперативно обследовали место падения обломков и быстро убедились, что никто из присутствовавших горожан и рабочих не пострадал, сообщают СМИ.

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