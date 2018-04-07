Скелет неизвестного животного нашли в Алматинской области

«Мой земляк делал дома у себя ремонт и обнаружил его. Конечно скелет вызвал большой интерес у всех. Собрались человек 50, чтобы посмотреть на него, сфотографировать. Пока он не знает, что с ним делать. Может кто-нибудь, или ученые заинтересуются находкой», -рассказал житель села Бакалы Улан Ерланулы.