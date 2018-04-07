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13:20 (мск), источник: Kazinform

Скелет неизвестного животного нашли в Алматинской области

ТАЛДЫКОРГАН. КАЗИНФОРМ — В селе Бакалы Сарканского района Алматинской области в доме местного жителя найден скелет неизвестного животного, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Источник: Kazinform

По мнению сельчан находка напоминает скелет древнего динозавра.

«Мой земляк делал дома у себя ремонт и обнаружил его. Конечно скелет вызвал большой интерес у всех. Собрались человек 50, чтобы посмотреть на него, сфотографировать. Пока он не знает, что с ним делать. Может кто-нибудь, или ученые заинтересуются находкой», -рассказал житель села Бакалы Улан Ерланулы.

Вместе с тем, фото скелета, помещенное в социальных сетях, находит активное обсуждение среди пользователей.

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