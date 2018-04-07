Скелет неизвестного животного нашли в Алматинской области
ТАЛДЫКОРГАН. КАЗИНФОРМ — В селе Бакалы Сарканского района Алматинской области в доме местного жителя найден скелет неизвестного животного, передает корреспондент МИА «Казинформ».
ТАЛДЫКОРГАН. КАЗИНФОРМ — В селе Бакалы Сарканского района Алматинской области в доме местного жителя найден скелет неизвестного животного, передает корреспондент МИА «Казинформ».
По мнению сельчан находка напоминает скелет древнего динозавра.
«Мой земляк делал дома у себя ремонт и обнаружил его. Конечно скелет вызвал большой интерес у всех. Собрались человек 50, чтобы посмотреть на него, сфотографировать. Пока он не знает, что с ним делать. Может
Вместе с тем, фото скелета, помещенное в социальных сетях, находит активное обсуждение среди пользователей.
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