ТЦ в Ростовской области закрывают после проверок МЧС

Десятки нарушений нашли на территории торгово-развлекательных центров «Комсомолец» и «Атлант». Практически каждый второй магазин и кафе имеет претензии со стороны пожарных служб.

«В частности, эвакуационные выходы из торгового зала магазина “Галактика” в ТЦ “Атлант” не оборудованы устройствами, обеспечивающими беспрепятственное открывание дверей изнутри; в результате перепланировки в РЦ “Комсомолец” уменьшена зона действия дымовых извещателей системы автоматической пожарной сигнализации, в заэкранном пространстве большого кинозала допускается эксплуатация поврежденных электрических изделий, допускаются другие нарушения», — гласит официальное сообщение прокуратуры области.