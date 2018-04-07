ТЦ в Ростовской области закрывают после проверок МЧС
В Волгодонске после совместной проверки МЧС и прокуратуры на предмет противопожарной безопасности закрыли два торговых центра.
В Волгодонске после совместной проверки МЧС и прокуратуры на предмет противопожарной безопасности закрыли два торговых центра.
Десятки нарушений нашли на территории
«В частности, эвакуационные выходы из торгового зала магазина “Галактика” в ТЦ “Атлант” не оборудованы устройствами, обеспечивающими беспрепятственное открывание дверей изнутри; в результате перепланировки в РЦ “Комсомолец” уменьшена зона действия дымовых извещателей системы автоматической пожарной сигнализации, в заэкранном пространстве большого кинозала допускается эксплуатация поврежденных электрических изделий, допускаются другие нарушения», — гласит официальное сообщение прокуратуры области.
После направления иска, обязующего бизнесменов устранить нарушение, Волгодонской районный суд принял решение о временном закрытии торговых центров.
Напомним, массовые проверки пожарной безопасности инициированы в Ростовской области
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