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13:52 (мск), источник: Деловое сообщество

ТЦ в Ростовской области закрывают после проверок МЧС

В Волгодонске после совместной проверки МЧС и прокуратуры на предмет противопожарной безопасности закрыли два торговых центра.

Десятки нарушений нашли на территории торгово-развлекательных центров «Комсомолец» и «Атлант». Практически каждый второй магазин и кафе имеет претензии со стороны пожарных служб.

«В частности, эвакуационные выходы из торгового зала магазина “Галактика” в ТЦ “Атлант” не оборудованы устройствами, обеспечивающими беспрепятственное открывание дверей изнутри; в результате перепланировки в РЦ “Комсомолец” уменьшена зона действия дымовых извещателей системы автоматической пожарной сигнализации, в заэкранном пространстве большого кинозала допускается эксплуатация поврежденных электрических изделий, допускаются другие нарушения», — гласит официальное сообщение прокуратуры области.

После направления иска, обязующего бизнесменов устранить нарушение, Волгодонской районный суд принял решение о временном закрытии торговых центров.

Напомним, массовые проверки пожарной безопасности инициированы в Ростовской области из-за трагедии в Кемерово. Совместно с прокуратурой сотрудники МЧС проверили все ТЦ донского региона и места массового скопления людей. Уже проверено более 168 объектов, зафиксировано более 600 нарушений пожарной безопасности. Несколько кафе и торговых центров Ростова и области закрыты по решению суда до устранения нарушений. Так, в Ростове приостановил работу детский развлекательный центр «Джоуль парк», а в Новочеркасске закрыли караоке-бар «Звезда», расположенный в ТЦ «Баклановский», из-за серьезных нарушений пожарной безопасности.

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