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13:45 (мск), источник: ivbg.ru

Спасатели ликвидировали сильный пожар на СТО в Колтушах

Пожарно-спасательные подразделения ликвидировали крупный техногенный пожар во Всеволожском районе Ленинградской области.

Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по региону, вечером 6 апреля, дежурному поступило сообщение о пожаре в Колтушах. Горело административное здание станции технического обслуживания. Общая площадь горения составила 200 кв. м.

На место выехали дежурные смены четырёх пожарно-спасательных частей Ленобласти. К полуночи пожар был ликвидирован. Информации о пострадавших не поступало.

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