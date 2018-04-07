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15:00 (мск), источник: РИА Новости

Пассажир авиарейса Санкт-Петербург — Ереван умер при посадке самолета

ЕРЕВАН, 7 апр — РИА Новости. Пассажир авиарейса Санкт-Петербург — Ереван скончался в субботу при посадке в аэропорту «Звартноц» столицы Армении, предположительно, от инфаркта, сообщила РИА Новости пресс-секретарь главного управления гражданской авиации республики Сатеник Ованнисян.

Источник: РИА Новости

«На борту самолета во время посадки, предположительно от инфаркта, скончался 39-летний гражданин РФ Артак Ванецян», — сообщила Ованнисян.

По ее словам, помощь мужчине оказали члены экипажа и летевший тем же рейсом врач. «Однако все усилия оказались безуспешными», — отметила она.

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