Пассажир авиарейса Санкт-Петербург — Ереван умер при посадке самолета

«На борту самолета во время посадки, предположительно от инфаркта, скончался 39-летний гражданин РФ Артак Ванецян», — сообщила Ованнисян.

По ее словам, помощь мужчине оказали члены экипажа и летевший тем же рейсом врач. «Однако все усилия оказались безуспешными», — отметила она.