Пассажир авиарейса Санкт-Петербург — Ереван умер при посадке самолета
ЕРЕВАН, 7 апр — РИА Новости. Пассажир авиарейса
ЕРЕВАН, 7 апр — РИА Новости. Пассажир авиарейса
«На борту самолета во время посадки, предположительно от инфаркта, скончался 39-летний гражданин РФ Артак Ванецян», — сообщила Ованнисян.
По ее словам, помощь мужчине оказали члены экипажа и летевший тем же рейсом врач. «Однако все усилия оказались безуспешными», — отметила она.
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