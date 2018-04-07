В массовом ДТП на «Скандинавии» один погиб, шестеро пострадали
Очень серьёзная авария произошла рано утром в субботу, 7 апреля, в Выборгском районе Ленинградской области.
Очень серьёзная авария произошла рано утром в субботу, 7 апреля, в Выборгском районе Ленинградской области.
При столкновении четырех транспортных средств шесть человек получили травмы, а один погиб на месте.
Как сообщает УГИБДД по
Отметим, что по данным издания 47news, а также свидетелей происшествия в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» во «ВКонтакте», в аварии принимала участие еще одна легковушка, что подтверждается фото с места происшествия.
В дорожной полиции уточнили, что
По факту ДТП правоохранительные органы проводят проверку.
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