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14:08 (мск), источник: Водитель Петербурга

В массовом ДТП на «Скандинавии» один погиб, шестеро пострадали

Очень серьёзная авария произошла рано утром в субботу, 7 апреля, в Выборгском районе Ленинградской области.

При столкновении четырех транспортных средств шесть человек получили травмы, а один погиб на месте.

Как сообщает УГИБДД по Санкт-Петербург и области, в шесть часов утра на 136-м километре трассы «Скандинавия» (возле посёлка Светлое) 37-летняя женщина, управляя автомобилем «Пежо», выехала на полосу встречного движения и совершила столкновение с грузовиком Volvo под управлением 50-летнего водителя. После удара грузовик вынесло на встречку, где в него врезался микроавтобус «Форд Транзит».

Отметим, что по данным издания 47news, а также свидетелей происшествия в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» во «ВКонтакте», в аварии принимала участие еще одна легковушка, что подтверждается фото с места происшествия.

В дорожной полиции уточнили, что женщина-водитель «Пежо» и её пассажир получили очень тяжёлые травмы. В микроавтобусе травмированы четверо (водитель и три пассажира), а один пассажир погиб.

По факту ДТП правоохранительные органы проводят проверку.

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