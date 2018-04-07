После трагической гибели телеведущей в лифте в Актобе отключили старые лифты
Сегодня женщину проводили в последний путь.
Сегодня женщину проводили в последний путь.
В 12 микрорайоне, где случилось ЧП в лифте, в результате которого погибла 28 летняя Айзат Абдисамат, не работают лифты. Как сообщил председатель КСК «Жанабек Сервис» Кенен Жанабеков, в микрорайоне отключили только старые лифты. После гибели девушки ответственность за их работу КСК брать не хочет, сообщает корреспондент Bnews.kz.
«Никто из специалистов больше не хочет брать на себя ответственность за работу старых лифтов. Кто после случившегося будет брать ответственность, тем более — за зарплату в 6 копеек? Никто», — заявил председатель КСК Кенен Жанабеков.
Напомним, что поздно вечером 4 апреля в лифте дома 12-го микрорайона нашли окровавленное тело женщины. Оно находилось между шахтой и кабиной лифта. А в самой кабине лифта стояла и плакала трехлетняя дочь погибшей. Спустя час сотрудники ДЧС смогли открыть двери лифта и вынести ребенка. Девочка не пострадала, однако ее мать скончалась на месте происшествия до приезда бригады скорой помощи. КСК говорят, что несчастный случай произошел
А сегодня люди прощались с погибшей в лифте Айзат Абдисамат. В последний путь девушку провожало более ста актюбинцев. Она была известна широкому кругу людей как телеведущая утренней и детской программ на телеканале «Казахстан-Актобе». Коллеги ее вспоминают как светлого человека и хорошего специалиста. В последние годы Айзат находилась в отпуске по уходу за ребенком. На своей странице в инстраграм девушка написала, что стать телеведущей была ее детская мечта. И она осуществилась.
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