После трагической гибели телеведущей в лифте в Актобе отключили старые лифты

Источник: Zakon.kz

В 12 микрорайоне, где случилось ЧП в лифте, в результате которого погибла 28 летняя Айзат Абдисамат, не работают лифты. Как сообщил председатель КСК «Жанабек Сервис» Кенен Жанабеков, в микрорайоне отключили только старые лифты. После гибели девушки ответственность за их работу КСК брать не хочет, сообщает корреспондент Bnews.kz.

«Никто из специалистов больше не хочет брать на себя ответственность за работу старых лифтов. Кто после случившегося будет брать ответственность, тем более — за зарплату в 6 копеек? Никто», — заявил председатель КСК Кенен Жанабеков.

Напомним, что поздно вечером 4 апреля в лифте дома 12-го микрорайона нашли окровавленное тело женщины. Оно находилось между шахтой и кабиной лифта. А в самой кабине лифта стояла и плакала трехлетняя дочь погибшей. Спустя час сотрудники ДЧС смогли открыть двери лифта и вынести ребенка. Девочка не пострадала, однако ее мать скончалась на месте происшествия до приезда бригады скорой помощи. КСК говорят, что несчастный случай произошел из-за несоблюдения техники безопасности погибшей. Так как лифт не сорвался, трос был цел. По данному факту возбуждено уголовное дело. Проводятся экспертизы.