ДТП в Кишиневе: машины столкнулись на пешеходном переходе
Происшествие произошло в столичном районе Старая почта, жертв нет.
Происшествие произошло в столичном районе Старая почта, жертв нет.
КИШИНЕВ, 7 апр — Sputnik.
Водитель Renault внезапно затормозил, ехавший сзади владелец Kia, не соблюдавший дистанцию, не сумел вовремя отреагировать на маневр.
В результате удара первый автомобиль отбросило примерно на 10 метров.
К счастью, никто не пострадал, — водители и пешеходы отделались испугом.
На место ДТП выехала полиция, которая установит виновного в аварии.
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