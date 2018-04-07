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13:52 (мск), источник: Sputnik.md

ДТП в Кишиневе: машины столкнулись на пешеходном переходе

Происшествие произошло в столичном районе Старая почта, жертв нет.

Источник: Sputnik.md

КИШИНЕВ, 7 апр — Sputnik. Дорожно-транспортное происшествие произошло около полудня. Автомобили марки Kia и Renault столкнулись прямо на пешеходном переходе.

Водитель Renault внезапно затормозил, ехавший сзади владелец Kia, не соблюдавший дистанцию, не сумел вовремя отреагировать на маневр.

В результате удара первый автомобиль отбросило примерно на 10 метров.

К счастью, никто не пострадал, — водители и пешеходы отделались испугом.

На место ДТП выехала полиция, которая установит виновного в аварии.

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