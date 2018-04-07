В Севастополе во время операции «Розыск» задержали 27 преступников
27 преступников задержали севастопольские полицейские во время проведения операции «Розыск».
27 преступников задержали севастопольские полицейские во время проведения операции «Розыск».
Как сообщили в
— Из 27 разыскиваемых — 11 — за совершение мошенничества, 5 — за кражи, по одному за совершение убийства, тяжкого телесного повреждения, грабежа, разбоя, незаконное использование товарного знака, уклонение от административного надзора и другие, — отметили в ведомстве.
Среди задержанных — лица, находящиеся в розыске, инициированном МВД Республики Беларусь, Латвии, а также других субъектов РФ.
Установлено также восемь без вести пропавших лиц.
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