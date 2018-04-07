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14:03 (мск), источник: Комсомольская правда

В Севастополе во время операции «Розыск» задержали 27 преступников

27 преступников задержали севастопольские полицейские во время проведения операции «Розыск».

Как сообщили в пресс-службе УМВД России по Севастополю, оперативно-профилактические мероприятия проводились с целью розыска и задержания лиц, которые обвиняются в совершении преступлений, скрывающихся от органов дознания, следствия и суда, установления местонахождения лиц, пропавших без вести, а также задержания лиц, уклоняющихся от уголовного преследования.

— Из 27 разыскиваемых — 11 — за совершение мошенничества, 5 — за кражи, по одному за совершение убийства, тяжкого телесного повреждения, грабежа, разбоя, незаконное использование товарного знака, уклонение от административного надзора и другие, — отметили в ведомстве.

Среди задержанных — лица, находящиеся в розыске, инициированном МВД Республики Беларусь, Латвии, а также других субъектов РФ.

Установлено также восемь без вести пропавших лиц.

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