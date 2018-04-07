В Свердловской области шесть человек погибли после столкновения двух машин

Источник: РИА Новости

По его словам, трагедия произошла в районе девятого километра трассы Камышлов — Ирбит. Сообщение в полицию поступило в 13.40 по местному времени. На место выехали несколько нарядов ГИБДД. Сейчас там работает усиленная следственно-оперативная группа территориального ОВД.

«По предварительным данным, лоб в лоб столкнулись на сухой ровной дороге два автомобиля — Hyundai Accent и ВАЗ-21015. В результате погибли шесть человек — трое в одном автомобиле и трое в другом», — сказал Горелых, уточнив, что иномарка следовала со стороны Ирбита, а ВАЗ — со стороны Камышлова.