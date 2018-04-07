Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Данила Козловский: в России сплошная ненависть и хамство
На чем ездит по Москве глава ГИБДД
Дочь-красавица Ольги Кабо восхитила соцсети
Дом Бьорндалена и Домрачевой под Минском почти готов (фото)
Григорий Лепс: «У меня на кладбище знакомых больше, чем живых»
Тайный визит: лидер КНДР побывал в Китае Лидер КНДР Ким Чен Ын побывал в Китае и провел переговоры с председателем КНР
Уезжающие дипломаты США рассказали про свои впечатления о России
Нетребко с семьей выставили из театра в Лондоне
Япония хочет поставить Россию на колени - СМИ
Дружба России и Белоруссии на грани войны - СМИ
Фанаты Волочковой высмеяли ее фотографию в купальнике
На Западе заявили: Путин серьёзно ошибается - СМИ
Амаль Клуни сменила два стильных образа за один день
Ольга Бузова удивила поклонников «нарядом школьницы»
Россия ответит Западу неожиданными и рискованными мерами - СМИ
Нижнее белье Гагариной понравилось фанатам - СМИ
Россиянам запретят тратить на ЖКХ больше 15 процентов доходов
Студент задул пожар в здании ртом (видео)
Фоторепортажи
10В Лос-Анджелесе открылся Музей селфи
8Торговый центр «Зимняя вишня» после пожара
14:39 (мск), источник: РИА Новости

В Свердловской области шесть человек погибли после столкновения двух машин

ЕКАТЕРИНБУРГ, 7 апр — РИА Новости. Шесть человек стали жертвами ДТП в Свердловской области, сообщил в субботу РИА Новости руководитель пресс-службы регионального ГУ МВД Валерий Горелых.

Источник: РИА Новости

По его словам, трагедия произошла в районе девятого километра трассы Камышлов — Ирбит. Сообщение в полицию поступило в 13.40 по местному времени. На место выехали несколько нарядов ГИБДД. Сейчас там работает усиленная следственно-оперативная группа территориального ОВД.

«По предварительным данным, лоб в лоб столкнулись на сухой ровной дороге два автомобиля — Hyundai Accent и ВАЗ-21015. В результате погибли шесть человек — трое в одном автомобиле и трое в другом», — сказал Горелых, уточнив, что иномарка следовала со стороны Ирбита, а ВАЗ — со стороны Камышлова.

Как уточнил Горелых, в отечественной легковушке находилась семья — отец, мать и их сын 2000 года рождения, а в иномарке — женщина и двое мужчин 1991 и 1996 года рождения. Один из мужчин оказался сотрудником конвойной службы местного ОВД. Формы на нем не было по причине выходного. По факту ЧП возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств».

Все новости региона
Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Почему комментарии платные?

Уважаемый читатель!

Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.

 В Свердловской области шесть человек погибли после столкновения двух машин
Екатеринбуржец отсудил полмиллиона рублей за незаконное пребывание в СИЗО
США: Россия сама виновата в продолжающейся изоляции от Запада
В храме Гроба Господня сошел Благодатный огонь
Девушка оригинально проучила незнакомку, назвавшую ее толстой
Назван самый богатый человек Европы
В ДТП в Канаде погибли юные хоккеисты
Япония представила свою первую морскую пехоту со времен войны
Хакерская атака привела к сбоям популярных сайтов Рунета
Спорт
Впали в безумие: самая сумасшедшая неделя в истории UFC Турнир UFC 223, в главном поединке которого выступит россиянин Хабиб Нурмагомедов, стал одним из самых скандальных в истории промоушена еще до своего старта
Авто
Бунт на автозаводе: рабочие разгромили офис своего босса В Южной Корее сотрудники завода GM были вынуждены пойти на крайние меры, чтобы руководство их услышало
Hi-Tech
Российские ученые разработали новую технологию утилизации мусора Ученые разработали технологию термической утилизации промышленных и бытовых отходов.
Кино
Нагиев, Яковлева, Вахрушев на съемках новых «Елок»: первые кадры Корреспондент «Кино Mail.Ru» побывал на съемках главного новогоднего киноаттракциона и расспросил участников процесса о том, что будет происходить на экране. Рассказывают Дмитрий Нагиев, Тимур Бекмамбетов и Даниил Вахрушев
Недвижимость
Плитку в центре Ростова заклеили скотчем (фото)
Готова ли Россия к ЧМ-2018: Калининград и Екатеринбург
Налоги на гаражи и бани в России начислят автоматически
В Казани студент задул пожар ртом (видео)
Леди
Секс-символы эпохи мужского кино, смертельной скорости и первых подворотов Разговор о первом послевоенном десятилетии — эпохе беби-бума, благополучном времени, давшем миру главного бунтаря поколения.
Дети
Дочь-красавица Ольги Кабо восхитила соцсети Актриса показала подросшую наследницу.
Все о ремонте
Как выбрать сантехнику для маленькой ванной комнаты?
8 классных способов декорировать стены в съемной квартире
Весенняя уборка: 10 лайфхаков, которые облегчат процесс
Как оформить кухню-гостиную в хрущевке: 5 примеров
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь