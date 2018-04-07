Экипаж судна «Норд» отпустили на свободу без капитана

О том, что команда сейнера находится на свободе, сообщила РИА Новости Анна Шевелева, представитель судовладельца — керченского рыбколхоза имени 1 Мая.

«Сейчас они все в Мариуполе. Но им еще необходимо 10-го явиться на допрос в СБУ в связи с делом капитана», — сказала Шевелева.

Накануне мариупольский суд оштрафовал команду по статье «Нарушение порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда из нее». Она предусматривает штрафы в размере от ста до трехсот не облагаемых налогом минимумов доходов граждан (от 1700 до 5100 гривен, или примерно от 3,75 до 11,3 тысячи рублей по нынешнему курсу).

Капитана «Норда» Владимира Горбенко оставили под стражей. Херсонский городской суд арестовал его до 31 мая с возможностью внесения залога в 35,24 тысячи гривен (более 78 тысяч рублей). Адвокаты уже внесли залог, но не смогли получить подтверждение, что средства ушли на казначейский счет. Поэтому Горбенко останется в СИЗО до вторника, 10 апреля, — на Украине длинные выходные из-за праздника Пасхи.

Давление на судью

Адвокат капитана Дмитрий Щербина заявил, что судья, который выносил решение оставить под стражей Горбенко, а также оперативники СБУ и сотрудники прокуратуры находились под давлением.

Юрист считает, что судья действовал не как представитель судебной власти, а как оперативник, который исполняет приказ.

«Если бы он руководствовался законом, то отпустил бы моего клиента. Потому что капитану “Норда” вменяют преступления средней тяжести. Прокурор однозначно заявил, что мой клиент от следствия не укрывался и не препятствовал следственным действиям. В такой ситуации в принципе не предусмотрено содержания под стражей. То, что произошло, выходит за все мыслимые рамки. Это даже не произвол. Это диктатура», — сказал Щербина РИА Новости.

По его словам, сотрудники СБУ и прокуратуры во время заседания вели себя неестественно.

«На заседании по “Норду” их поведение выбивалось из всех привычных норм. Даже на оперативниках СБУ, привыкших быть хозяевами положения в любой ситуации, не было лица. Я давно не видел таких перепуганных силовиков», — сказал Щербина.

Он добавил, что судья, который большую часть заседания явно соглашался с позицией защиты, под конец удалился в совещательную комнату, а когда вышел — резко поменял решение.

«После совещательной комнаты к нам вышел эмоционально другой человек. Разница в поведении была очевидна всем присутствующим. Я не знаю, что произошло за время перерыва, но это “что-то” заставило судью кардинально поменять свое мнение и принять противоправное решение. Был подавлен и старался как можно быстрее завершить заседание», — рассказал адвокат.

Щербина считает, что в ближайшие дни следует ожидать новых провокаций со стороны силовиков, поскольку дело ушло в политическую плоскость и соблюдать законы никто не будет.

Задержание «Норда»

Украинские пограничники задержали судно «Норд» в Азовском море 25 марта. Сейнер конвоировали в порт Бердянска, на экипаж составили административные протоколы и запретили покидать борт.

Капитану предъявили обвинение по уголовной статье о нарушении порядка въезда в Крым, который Киев считает «временно оккупированной территорией». Ему грозит до пяти лет лишения свободы.

У судна выставили охрану. Когда команда попыталась сойти на берег, то силовики с автоматами затолкали их обратно на сейнер. Морякам пришлось провести более десяти дней на борту, рядом с пятью тоннами гниющей рыбы. По их словам, украинские пограничники пытались давить на них. Как рассказывал капитан в интервью RT, они обещали отпустить экипаж, если те предъявят украинские паспорта. Все члены команды отказались.

«Только что российский флаг спустить не приказали — он до сих пор поднят», — добавил капитан.

Позже Горбенко отвезли в управление СБУ в Херсоне. В изоляторе временного содержания ему стало плохо, его доставили в больницу с гипертоническим кризом.

Ответные меры

Судовладелец «Норда», рыбколхоз имени 1 Мая, заявил, что судно задержали противоправно, а действия пограничников назвал опасными для жизни экипажа. Крымское управление ФСБ возбудило уголовное дело по статье об угоне.

Как сообщил источник РИА Новости в силовых структурах, Черноморский флот готов обеспечить безопасность судоходства в северо-восточной части Черного моря и акватории Азовского моря.

Собеседник агентства отметил, что «агрессивные действия украинских морских пограничников в международных водах представляют не только опасность захвата российских судов, но и формирования настоящего государственного пиратства». По его мнению, такая угроза «уже обозначилась».

Меры по предотвращению пиратства со стороны Украины уже приняли в Росрыболовстве, создав оперативную группу в Азово-Черноморском территориальном управлении (АЧТУ). Эта структура будет координировать сотрудничество Росрыболовства с пограничными управлениями, а также предоставлять сведения о местонахождении судов.

АЧТУ выпустило рекомендации, связанные с промысловой деятельностью. Так, экипаж должен предупреждать погрануправление о выходе в море и об изменении дислокации судна. В случае чрезвычайной ситуации рыбаки обязаны выходить на связь на определенной частоте.