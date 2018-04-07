«Белавиа» об инциденте в Пулково: неисправность самолета устранена
Ночью после приземления в аэропорту Пулково у самолета белорусского перевозчика была обнаружена неисправность передней стойки шасси.
Ночью после приземления в аэропорту Пулково у самолета белорусского перевозчика была обнаружена неисправность передней стойки шасси.
МИНСК, 7 апр — Sputnik. Неисправность в самолете «Белавиа» устранена, само воздушное судно готовится к вылету в Минск, сообщили Sputnik в
Несколько часов назад появилась информация, что этой ночью в аэропорту Пулково после приземления у самолета белорусского перевозчика была обнаружена неисправность передней стойки шасси. Данную информацию подтвердили Sputnik в «Белавиа».
«6 апреля 2018 года при выполнении рейса В2−943
Назначена проверка
Как сообщила ранее
Утренним рейсом из Минска в Петербург отправили техническую бригаду для тестирования электронной системы управления передней стойкой шасси. По состоянию на 14:00 по минскому времени неисправность устранена и воздушное судно готовится к вылету в белорусскую столицу, заключили в «Белавиа».
В связи с найденной неисправностью самолета
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