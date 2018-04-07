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15:05 (мск), источник: Sputnik.by

«Белавиа» об инциденте в Пулково: неисправность самолета устранена

Ночью после приземления в аэропорту Пулково у самолета белорусского перевозчика была обнаружена неисправность передней стойки шасси.

МИНСК, 7 апр — Sputnik. Неисправность в самолете «Белавиа» устранена, само воздушное судно готовится к вылету в Минск, сообщили Sputnik в пресс-службе авиакомпании.

Несколько часов назад появилась информация, что этой ночью в аэропорту Пулково после приземления у самолета белорусского перевозчика была обнаружена неисправность передней стойки шасси. Данную информацию подтвердили Sputnik в «Белавиа».

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«6 апреля 2018 года при выполнении рейса В2−943 Минск-Санкт-Петербург после посадки (прибыл по расписанию в 00:05 7 апреля) и освобождения взлетно-посадочной полосы у командира экипажа возникли сомнения в правильности работы системы управления передней стойкой шасси. Было принято решение прекратить руление из-за мокрой поверхности перрона», — рассказали в компании.

Назначена проверка

Как сообщила ранее Северо-Западная транспортная прокуратура (Санкт-Петербург), из-за неисправности 62 пассажира были выведены на посадку с рулежной дорожки. Авиаперевозчик по этому поводу отметил, что выгрузка пассажиров и багажа прошла в штатном режиме, самолет был отбуксирован на стоянку.

Утренним рейсом из Минска в Петербург отправили техническую бригаду для тестирования электронной системы управления передней стойкой шасси. По состоянию на 14:00 по минскому времени неисправность устранена и воздушное судно готовится к вылету в белорусскую столицу, заключили в «Белавиа».

В связи с найденной неисправностью самолета Северо-Западной транспортной прокуратурой организована проверка соблюдения законодательства о безопасности на воздушном транспорте.

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