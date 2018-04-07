Паводок в Башкирии: ситуация в Ишимбайском районе изменилась
6 апреля в селе Байгузино Ишимбайского района начался паводок. Разлилась местная река Тайрук, водами которой затопило 10 приусадебных участков и один жилой дом, в котором проживали два человека, инвалиды.
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