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15:41 (мск), источник: Комсомольская правда

Паводок в Башкирии: ситуация в Ишимбайском районе изменилась

6 апреля в селе Байгузино Ишимбайского района начался паводок. Разлилась местная река Тайрук, водами которой затопило 10 приусадебных участков и один жилой дом, в котором проживали два человека, инвалиды.

Людей с опасного участка эвакуировали, сейчас они у родственников.

В пресс-службе МЧС по РБ сообщили, что ситуация изменилась:

— Уровень воды идет на снижение, за ночь сократился на 40 см. Работы продолжаются, пункт временного размещения готов к приему людей, запас продуктов, воды и медикаментов есть. Ведется постоянный мониторинг обстановки. Силы и средства МЧС находятся в режиме «Повышенная готовность».

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