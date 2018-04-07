Паводок в Башкирии: ситуация в Ишимбайском районе изменилась

Людей с опасного участка эвакуировали , сейчас они у родственников.

В пресс-службе МЧС по РБ сообщили, что ситуация изменилась:

— Уровень воды идет на снижение, за ночь сократился на 40 см. Работы продолжаются, пункт временного размещения готов к приему людей, запас продуктов, воды и медикаментов есть. Ведется постоянный мониторинг обстановки. Силы и средства МЧС находятся в режиме «Повышенная готовность».