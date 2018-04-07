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15:38 (мск), источник: Фонтанка

На Летчика Тихомирова забил фонтан

До праздничного открытия фонтанов в Петербурге остается чуть больше месяца, пока же горожанам доступны неофициальные. В этот раз — в Красносельском районе.

Как сообщили в соцсетях очевидцы, 7 апреля полюбоваться бликами света в воде можно на улице Летчика Тихомирова, неподалёку от перекрёстка с улицей Адмирала Черокова. Фонтан забил около половины третьего дня. Туда же пригласили бесплатно помыть машины — струя холодной воды вырывается из-под земли рядом с проезжей частью.

В пресс-службе Водоканала рассказали, что на борьбу с коммунальной аварией уже отправлена бригада. Перекрывать воду и сушить улицы накануне им пришлось на северо-западе и юго-западе, но самым масштабным пока остаётся фонтан у Ледового дворца.

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