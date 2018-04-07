На Летчика Тихомирова забил фонтан
До праздничного открытия фонтанов в Петербурге остается чуть больше месяца, пока же горожанам доступны неофициальные. В этот раз — в Красносельском районе.
До праздничного открытия фонтанов в Петербурге остается чуть больше месяца, пока же горожанам доступны неофициальные. В этот раз — в Красносельском районе.
Как сообщили в соцсетях очевидцы, 7 апреля полюбоваться бликами света в воде можно на улице Летчика Тихомирова, неподалёку от перекрёстка с улицей Адмирала Черокова. Фонтан забил около половины третьего дня. Туда же пригласили бесплатно помыть машины — струя холодной воды вырывается
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