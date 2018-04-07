На Летчика Тихомирова забил фонтан

Как сообщили в соцсетях очевидцы, 7 апреля полюбоваться бликами света в воде можно на улице Летчика Тихомирова, неподалёку от перекрёстка с улицей Адмирала Черокова. Фонтан забил около половины третьего дня. Туда же пригласили бесплатно помыть машины — струя холодной воды вырывается из-под земли рядом с проезжей частью.