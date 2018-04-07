Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Реакция Миллера на попадание в санкционный список
Назван лучший автомобиль в мире
Дочь-красавица Ольги Кабо восхитила соцсети
Самое страшное здание в Москве снесут до конца года
Ольга Бузова удивила поклонников «нарядом школьницы»
Памяти жертв пожара в Кемерове Десятки человек погибли в результате страшной трагедии
СМИ: Китайский генерал сделал уникальное заявление о США
СМИ США обвинили Британию в «шельмовании» России
Япония хочет поставить Россию на колени - СМИ
Дружба России и Белоруссии на грани войны - СМИ
Фанаты Волочковой высмеяли ее фотографию в купальнике
На Западе заявили: Путин серьёзно ошибается - СМИ
Амаль Клуни сменила два стильных образа за один день
Ольга Бузова удивила поклонников «нарядом школьницы»
Россия ответит Западу неожиданными и рискованными мерами - СМИ
Нижнее белье Гагариной понравилось фанатам - СМИ
Налоги на гаражи и бани в России начислят автоматически
Плитку в центре Ростова заклеили скотчем (фото)
Фоторепортажи
10Скончался Сергей Мавроди
11Юбилей поэта-песенника Ильи Резника
15:28 (мск), источник: Newslab.ru

После столкновения с иномаркой ВАЗ улетел в кювет и перевернулся: водитель в больнице

В Канском районе Красноярского края перевернулся ВАЗ-2109. Как подтвердили Newslab.ru в пресс-службе ГИБДД, ДТП произошло на развязке на Тасеево.

По предварительным данным, 24-летний водитель ВАЗа двигался в сторону Канска. При повороте он не предоставил преимущество в движении автомобилю Hyundai и столкнулся с ним. Как видно на кадрах, сделанных очевидцами, после удара обе машины слетели с проезжей части, а «девятка» при этом перевернулась.

Очевидцы заявили, что в результате ДТП пострадали три человека, а один из них якобы получил тяжёлые травмы. Но в полиции сообщают только об одном пострадавшем — водителя отечественной машины увезли в больницу. Остальных участников ДТП осмотрели на месте и отпустили по домам.

Во время загрузки произошла ошибка.
Все новости региона
Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Почему комментарии платные?

Уважаемый читатель!

Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.

 Около тысячи красноярцев вышли на митинг «За чистое небо»
Прапорщик элитной части избил призывника из Красноярска и спрятал его
США: Россия сама виновата в продолжающейся изоляции от Запада
В храме Гроба Господня сошел Благодатный огонь
Норвежцы приняли сигнал тревоги за начало войны с Россией
Назван самый богатый человек Европы
В ДТП в Канаде погибли юные хоккеисты
Япония представила свою первую морскую пехоту со времен войны
Дерипаска обеднел на миллиард долларов из-за санкций США
Спорт
Впали в безумие: самая сумасшедшая неделя в истории UFC Турнир UFC 223, в главном поединке которого выступит россиянин Хабиб Нурмагомедов, стал одним из самых скандальных в истории промоушена еще до своего старта
Авто
Бунт на автозаводе: рабочие разгромили офис своего босса В Южной Корее сотрудники завода GM были вынуждены пойти на крайние меры, чтобы руководство их услышало
Hi-Tech
Российские ученые разработали новую технологию утилизации мусора Ученые разработали технологию термической утилизации промышленных и бытовых отходов.
Кино
Нагиев, Яковлева, Вахрушев на съемках новых «Елок»: первые кадры Корреспондент «Кино Mail.Ru» побывал на съемках главного новогоднего киноаттракциона и расспросил участников процесса о том, что будет происходить на экране. Рассказывают Дмитрий Нагиев, Тимур Бекмамбетов и Даниил Вахрушев
Недвижимость
Налоги на гаражи и бани в России начислят автоматически
Плитку в центре Ростова заклеили скотчем (фото)
В Казани студент задул пожар ртом (видео)
Россиянам запретят тратить на ЖКХ больше 15 процентов доходов
Леди
Секс-символы эпохи мужского кино, смертельной скорости и первых подворотов Разговор о первом послевоенном десятилетии — эпохе беби-бума, благополучном времени, давшем миру главного бунтаря поколения.
Дети
Беременная Светлана Зейналова снялась с «особенной» дочкой Телеведущая подтвердила, что ждет второго ребенка. 
Все о ремонте
Как рационально использовать эркер в интерьере: 7 умных решений 
8 классных способов декорировать стены в съемной квартире
Как из типовой двушки сделать удобную трёшку: квартира молодой семьи
Весенняя уборка: 10 лайфхаков, которые облегчат процесс
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь