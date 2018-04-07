После столкновения с иномаркой ВАЗ улетел в кювет и перевернулся: водитель в больнице

По предварительным данным, 24-летний водитель ВАЗа двигался в сторону Канска. При повороте он не предоставил преимущество в движении автомобилю Hyundai и столкнулся с ним. Как видно на кадрах, сделанных очевидцами, после удара обе машины слетели с проезжей части, а «девятка» при этом перевернулась.