После столкновения с иномаркой ВАЗ улетел в кювет и перевернулся: водитель в больнице
В Канском районе Красноярского края перевернулся ВАЗ-2109. Как подтвердили Newslab.ru в
В Канском районе Красноярского края перевернулся ВАЗ-2109. Как подтвердили Newslab.ru в
По предварительным данным, 24-летний водитель ВАЗа двигался в сторону Канска. При повороте он не предоставил преимущество в движении автомобилю Hyundai и столкнулся с ним. Как видно на кадрах, сделанных очевидцами, после удара обе машины слетели с проезжей части, а «девятка» при этом перевернулась.
Очевидцы заявили, что в результате ДТП пострадали три человека, а один из них якобы получил тяжёлые травмы. Но в полиции сообщают только об одном пострадавшем — водителя отечественной машины увезли в больницу. Остальных участников ДТП осмотрели на месте и отпустили по домам.
Уважаемый читатель!
Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.