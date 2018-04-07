МЧС направило допсилы в южноуральские районы, которым грозит затопление
Четыре района области в зоне риска.
Четыре района области в зоне риска.
Для противопаводковых мероприятий чрезвычайное ведомство отправило подкрепление пожарных и спасателей в Карталинский, Варненский, Ашинский и Брединский районы. Сюда выехали 46 специалистов и 9 единиц высокопроходимой техники. Они оснащены плавсредствами, мотопомпами, инженерной техникой и другим необходимым оборудованием.
— В задачи военнослужащих и сотрудников МЧС входит мониторинг паводковой обстановки, расчистка пойм рек от растительности и мусора, работы по искусственному ослаблению льда, дренажные работы и проведение разъяснительных работ с жителями, — рассказали в ГУ МЧС России по Челябинской области.
Дежурство спасателей продлится до снятия угрозы подтоплений.
Уважаемый читатель!
Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.