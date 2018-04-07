МЧС направило допсилы в южноуральские районы, которым грозит затопление

Для противопаводковых мероприятий чрезвычайное ведомство отправило подкрепление пожарных и спасателей в Карталинский, Варненский, Ашинский и Брединский районы. Сюда выехали 46 специалистов и 9 единиц высокопроходимой техники. Они оснащены плавсредствами, мотопомпами, инженерной техникой и другим необходимым оборудованием.

— В задачи военнослужащих и сотрудников МЧС входит мониторинг паводковой обстановки, расчистка пойм рек от растительности и мусора, работы по искусственному ослаблению льда, дренажные работы и проведение разъяснительных работ с жителями, — рассказали в ГУ МЧС России по Челябинской области.