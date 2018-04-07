В Острогожском районе уровень воды в реке Дон поднялся на 3 м

Источник: РИА "Воронеж"

Уровень воды повысился на 1 м только в ночь на субботу, 7 апреля.

Понтонный мост через Дон убрали, чтобы освободить русло для ледохода.

— Несмотря на высокий уровень воды, Дон из берегов не вышел, а вот русло пересохшей речки Коротоячки наполовину заполнено водой, — рассказал Николай Трофимов. — Ситуация полностью под контролем. У некоторых коротоякцев в погребах поднялась вода.