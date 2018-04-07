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15:50 (мск), источник: РИА "Воронеж"

В Острогожском районе уровень воды в реке Дон поднялся на 3 м

В Коротоякском сельском поселении Острогожского района уровень воды в реке Дон поднялся на 3 м 40 см, сообщил корреспонденту РИА «Воронеж» глава администрации Коротоякского поселения Николай Трофимов.

Источник: РИА "Воронеж"

Уровень воды повысился на 1 м только в ночь на субботу, 7 апреля.

Понтонный мост через Дон убрали, чтобы освободить русло для ледохода.

— Несмотря на высокий уровень воды, Дон из берегов не вышел, а вот русло пересохшей речки Коротоячки наполовину заполнено водой, — рассказал Николай Трофимов. — Ситуация полностью под контролем. У некоторых коротоякцев в погребах поднялась вода.

Из-за паводка в девяти Воронежской области под воду ушли 12 мостов.

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