В Острогожском районе уровень воды в реке Дон поднялся на 3 м
В Коротоякском сельском поселении Острогожского района уровень воды в реке Дон поднялся на 3 м 40 см, сообщил корреспонденту РИА «Воронеж» глава администрации Коротоякского поселения Николай Трофимов.
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