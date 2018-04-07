Норвежцы приняли сигнал тревоги за начало войны с Россией
В норвежском городе Вадсе, который находится рядом с российской границей, сработал сигнал сирены. Его встревоженные жители посчитали, что началось наступление со стороны России. Об этом сообщает издание NRK.
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