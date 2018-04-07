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15:39 (мск), источник: "Российская газета"

Норвежцы приняли сигнал тревоги за начало войны с Россией

В норвежском городе Вадсе, который находится рядом с российской границей, сработал сигнал сирены. Его встревоженные жители посчитали, что началось наступление со стороны России. Об этом сообщает издание NRK.

Сигнал раздался в 23:50 по местному времени, при этом неизвестно, почему сирена сработала.

По словам директора местной полиции Ян-Олава Шёлберга, некоторые из местных жителей посчитали, что началась война. Соответствующие телефонные обращения поступали в полицию несколько раз.

Напомним, что похожий случай произошел в январе в американском штате Гавайи. Тогда местные жители получили предупреждение о ракетной угрозе. В тексте было указано, что происходящее не является учениями.

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23 января© Ньюстюб
8 комментариевк этой статье
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