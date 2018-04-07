Норвежцы приняли сигнал тревоги за начало войны с Россией

Сигнал раздался в 23:50 по местному времени, при этом неизвестно, почему сирена сработала.

По словам директора местной полиции Ян-Олава Шёлберга, некоторые из местных жителей посчитали, что началась война. Соответствующие телефонные обращения поступали в полицию несколько раз.