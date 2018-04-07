В Санкт-Петербурге загорелось общежитие на улице Кузнецова

Пользователи социальных сетей сообщают, что в Санкт-Петербурге загорелось общежитие по адресу Кузнецова, 32.

Участники группы «ДТП и ЧП» в социальной сети «ВКонтакте» выложили фотографию, на которой видно, как из дома по улице Кузнецова идет дым. Очевидцы сообщают, что загорелся верхний этаж общежития. Пожарные прибыли на место происшествия.

Пока основная часть пользователей беспокоится за людей, которые могут быть заблокированы в здании, некоторые умудряются находить юмор в такой ситуации.

— Горит — это когда открытый огонь, а это перекур, — написал Вадим Батлев.