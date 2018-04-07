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17:53 (мск), источник: БЕЛТА

В Пружанском районе погиб мотоциклист, врезавшись при обгоне в грузовик

По предварительной информации, 31-летний житель Гродно, управляя мотоциклом «Ямаха», двигался по направлению от г.п. Ружаны к Ивацевичам.

7 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Пружанском районе погиб мотоциклист, врезавшись при обгоне в грузовик, пассажирка получила тяжелые травмы. Такая информация размещена на сайте Госавтоинспекции Брестской области, сообщает БЕЛТА.

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Авария со смертельным исходом произошла 6 апреля около 17.50 на 126-м км автодороги Р44 Гродно-Ружаны-Ивацевичи.

По предварительной информации, 31-летний житель Гродно, управляя мотоциклом «Ямаха», двигался по направлению от г.п. Ружаны к Ивацевичам. При обгоне автомобиля УАЗ, который двигался в попутном направлении, он выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение с автомобилем МАЗ. Мотоциклист погиб на месте происшествия, ехавшая с ним 28-летняя жительница Гродно получила тяжелые травмы и была госпитализирована в реанимационное отделение Пружанской ЦРБ.

По факт ДТП проводится проверка.

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