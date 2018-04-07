Смелая продавщица из Воронежа попыталась остановить двух грабителей
Однако без помощи полиции ей не удалось остановить преступников.
Однако без помощи полиции ей не удалось остановить преступников.
5 апреля в 12.20 часов под видом покупателей в один из сетевых магазинов на улице Ленина зашли двое парней 24 и 25 лет. Воронежцы, взяв с полки алкоголь, направились к выходу. Мужчины прошли мимо кассовой зоны, не оплатив товар. Один из парней просто хотел спрятать бутылку под курткой.
— Продавец магазина заметила воров и попыталась остановить их. Тогда молодые люди, не обращая внимания на требования женщины, быстро скрылись. Работники магазина сообщили о случившемся в полицию, — комментируют в ГУ МВД по Воронежской области.
На место происшествия незамедлительно прибыла
Уважаемый читатель!
Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.