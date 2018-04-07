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16:19 (мск), источник: Комсомольская правда

Смелая продавщица из Воронежа попыталась остановить двух грабителей

Однако без помощи полиции ей не удалось остановить преступников.

5 апреля в 12.20 часов под видом покупателей в один из сетевых магазинов на улице Ленина зашли двое парней 24 и 25 лет. Воронежцы, взяв с полки алкоголь, направились к выходу. Мужчины прошли мимо кассовой зоны, не оплатив товар. Один из парней просто хотел спрятать бутылку под курткой.

— Продавец магазина заметила воров и попыталась остановить их. Тогда молодые люди, не обращая внимания на требования женщины, быстро скрылись. Работники магазина сообщили о случившемся в полицию, — комментируют в ГУ МВД по Воронежской области.

На место происшествия незамедлительно прибыла следственно-оперативная группа. Так что грабителей удалось остановить оперативно. Было возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж». Максимальное наказание, которое грозит воронежцам, — до 7 лет тюрьмы.

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