Смелая продавщица из Воронежа попыталась остановить двух грабителей

5 апреля в 12.20 часов под видом покупателей в один из сетевых магазинов на улице Ленина зашли двое парней 24 и 25 лет. Воронежцы, взяв с полки алкоголь, направились к выходу. Мужчины прошли мимо кассовой зоны, не оплатив товар. Один из парней просто хотел спрятать бутылку под курткой.

— Продавец магазина заметила воров и попыталась остановить их. Тогда молодые люди, не обращая внимания на требования женщины, быстро скрылись. Работники магазина сообщили о случившемся в полицию, — комментируют в ГУ МВД по Воронежской области.