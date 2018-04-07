Челябинцы помогли водителю ВАЗа, угодившему в открытый колодец

«Хочу выразить благодарность парням, которые проезжали мимо и помогли вытащить машину. Люди делятся на две категории: одни тупо сидят и смотрят из машины, а другие вышли толпой и помогли. Мы хотели огородить, но не нашли ничего, так что поаккуратнее», — пишет автор снимка.