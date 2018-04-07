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16:44 (мск), источник: АиФ Челябинск

Челябинцы помогли водителю ВАЗа, угодившему в открытый колодец

Водитель ВАЗа угодил в открытый колодец, фотографии появились в соцсети.

Инцидент произошел в Металлургическом районе Челябинска возле остановки «Кинотеатр Орленок». Переднее колесо машины оказалось в колодце, который стоял без люка.

«Хочу выразить благодарность парням, которые проезжали мимо и помогли вытащить машину. Люди делятся на две категории: одни тупо сидят и смотрят из машины, а другие вышли толпой и помогли. Мы хотели огородить, но не нашли ничего, так что поаккуратнее», — пишет автор снимка.

Во время загрузки произошла ошибка.

Напомним, жители Челябинска нередко закрывают опасные колодцы или ямы неподходящими на первый взгляд предметами, например дверцей от холодильника, стулом или креслом.

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