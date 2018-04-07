Кыргызстанца застрелили на узбекской границе: МИД КР направил ноту
Кыргызстанца застрелили на узбекской границе, пишет Kaktus.media.
Кыргызстанца застрелили на узбекской границе, пишет Kaktus.media.
По данным Государственной пограничной службы Кыргызстана, 7 апреля, в 8:20 в селе Мамай Аксыйского района на
«В МИД Кыргызской Республики был вызван Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Узбекистан в Кыргызской Республике Комил Рашидов. В ходе встречи заместитель министра иностранных дел Кыргызской Республики Нурлан Абдрахманов информировал об инциденте и вручил послу ноту МИД Кыргызской Республики в адрес МИД Республики Узбекистан с просьбой информировать об обстоятельствах произошедшего», — сообщает
В
«7 апреля гражданин Киргизии нелегально пересек границу с Узбекистаном и был обнаружен пограничным нарядом КОГГ СГБ. На требования остановиться нарушитель не отреагировал. В целях его задержания был произведен предупредительный выстрел вверх и на дальнейшее неподчинение произведены выстрелы в направлении нарушителя государственной границы», — уточнил представитель комитета.
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