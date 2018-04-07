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7 апреля, источник: Tengrinews

Кыргызстанца застрелили на узбекской границе: МИД КР направил ноту

Кыргызстанца застрелили на узбекской границе, пишет Kaktus.media.

Источник: Tengrinews

По данным Государственной пограничной службы Кыргызстана, 7 апреля, в 8:20 в селе Мамай Аксыйского района на кыргызско-узбекской государственной границе узбекскими военнослужащими было применено огнестрельное оружие в отношении гражданина Кыргызстана 1984 года рождения, который от полученного ранения скончался в территориальной больнице Кербена.

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«В МИД Кыргызской Республики был вызван Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Узбекистан в Кыргызской Республике Комил Рашидов. В ходе встречи заместитель министра иностранных дел Кыргызской Республики Нурлан Абдрахманов информировал об инциденте и вручил послу ноту МИД Кыргызской Республики в адрес МИД Республики Узбекистан с просьбой информировать об обстоятельствах произошедшего», — сообщает пресс-служба МИД Кыргызстана.

В пресс-службе отметили, что МИД Кыргызстана «держит данный вопрос на контроле и находится на связи с соответствующими службами двух стран. Между тем, как сообщили РИА Новости в Комитете по охране государственной границы Службы государственной безопасности (КОГГ СГБ) Узбекистана, гражданин Кыргызстана нелегально находился на территории Узбекистана.

«7 апреля гражданин Киргизии нелегально пересек границу с Узбекистаном и был обнаружен пограничным нарядом КОГГ СГБ. На требования остановиться нарушитель не отреагировал. В целях его задержания был произведен предупредительный выстрел вверх и на дальнейшее неподчинение произведены выстрелы в направлении нарушителя государственной границы», — уточнил представитель комитета.

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