Пограничники Узбекистана ранили гражданина Кыргызстана

Источник: Uzdaily.uz

По данным Государственной пограничной службы Кыргызстана, от полученного ранения мужчина скончался в больнице Кербена.

По версии кыргызской стороны, житель села Курулуш Аксыйского района Джалал-Абадской области Ф. М. (1984 г. р.) находился на территории Кыргызстана и направлялся в сторону н. п. Мамай, когда пограничники Узбекистана применили в его отношении оружие.

С целью выяснения причин и обстоятельств произошедшего проведена встреча пограничных представителей Узбекистана и Кыргызстана.

По данным узбекской стороны, гражданин Кыргызстана незаконно пересек границу между странами.

Пограничники Узбекистана пытались остановить нарушителя, но на приказы остановиться он не отреагировал и начал убегать.

Пограничники сделали предупредительный выстрел в воздух. Мужчина не остановился. Пограничники выстрелили и ранили мужчины.