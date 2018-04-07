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21:57 (мск), источник: Uzdaily.uz

Пограничники Узбекистана ранили гражданина Кыргызстана

Пограничники Узбекистана ранили гражданина Кыргызстана, незаконно пересекшего границу.

Источник: Uzdaily.uz

По данным Государственной пограничной службы Кыргызстана, от полученного ранения мужчина скончался в больнице Кербена.

По версии кыргызской стороны, житель села Курулуш Аксыйского района Джалал-Абадской области Ф. М. (1984 г. р.) находился на территории Кыргызстана и направлялся в сторону н. п. Мамай, когда пограничники Узбекистана применили в его отношении оружие.

С целью выяснения причин и обстоятельств произошедшего проведена встреча пограничных представителей Узбекистана и Кыргызстана.

По данным узбекской стороны, гражданин Кыргызстана незаконно пересек границу между странами.

Пограничники Узбекистана пытались остановить нарушителя, но на приказы остановиться он не отреагировал и начал убегать.

Пограничники сделали предупредительный выстрел в воздух. Мужчина не остановился. Пограничники выстрелили и ранили мужчины.

Несмотря на ранение, он добежал до территории Кыргызстана, где его ждала машина. «Там его подхватили и отвезли в больницу», — отметил источник в правительстве Узбекистана.

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