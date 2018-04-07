Пограничники Узбекистана ранили гражданина Кыргызстана
Пограничники Узбекистана ранили гражданина Кыргызстана, незаконно пересекшего границу.
Пограничники Узбекистана ранили гражданина Кыргызстана, незаконно пересекшего границу.
По данным Государственной пограничной службы Кыргызстана, от полученного ранения мужчина скончался в больнице Кербена.
По версии кыргызской стороны, житель села Курулуш Аксыйского района
С целью выяснения причин и обстоятельств произошедшего проведена встреча пограничных представителей Узбекистана и Кыргызстана.
По данным узбекской стороны, гражданин Кыргызстана незаконно пересек границу между странами.
Пограничники Узбекистана пытались остановить нарушителя, но на приказы остановиться он не отреагировал и начал убегать.
Пограничники сделали предупредительный выстрел в воздух. Мужчина не остановился. Пограничники выстрелили и ранили мужчины.
Несмотря на ранение, он добежал до территории Кыргызстана, где его ждала машина. «Там его подхватили и отвезли в больницу», — отметил источник в правительстве Узбекистана.
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