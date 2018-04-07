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17:37 (мск), источник: БЕЛТА

Паводковыми водами подтоплено 8 участков дорог и 95 подворий в Гомельской области

Работники МЧС круглосуточно проводят мониторинг паводковой ситуации.

Источник: БЕЛТА

7 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Паводковыми водами подтоплено 8 участков дорог и 95 подворий в Гомельской области, сообщает БЕЛТА со ссылкой на сайт Министерства по чрезвычайным ситуациям.

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Работники МЧС круглосуточно проводят мониторинг паводковой ситуации. В Петриковском, Мозырском и Добрушском районах зафиксированы подтопления паводковыми водами восьми участков дорог, 95 подворий, 16 подвалов жилых домов и 64 хозпостроек.

Талыми водами в Петриковском, Мозырском, Житковичском, Ветковском и Гомельском районах подтоплено 16 частных подворий, 13 хозпостроек, три подвала жилых домов и один участок дороги.

МЧС напоминает о правилах подготовки к паводку. Сначала необходимо определить, где может появиться вода и по какому направлению пойти. Затем нужно очистить территорию у дома от снега и льда, а лед, который мешает проходить воде, разбить. После очистить дренажные и сточные канавки от мусора, веток, льда, накопившихся за зиму. При необходимости можно соорудить из подручных материалов простейшие преграды для воды. Следует убрать с подворья вещи, которые могут пострадать от воды, а в подтапливаемых помещениях не пользоваться электроприборами и не включать свет.

В случае угрозы жизни или здоровью нужно обратиться за помощью в службу спасения по тел. 101, 112.

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