Паводковыми водами подтоплено 8 участков дорог и 95 подворий в Гомельской области

МЧС напоминает о правилах подготовки к паводку. Сначала необходимо определить, где может появиться вода и по какому направлению пойти. Затем нужно очистить территорию у дома от снега и льда, а лед, который мешает проходить воде, разбить. После очистить дренажные и сточные канавки от мусора, веток, льда, накопившихся за зиму. При необходимости можно соорудить из подручных материалов простейшие преграды для воды. Следует убрать с подворья вещи, которые могут пострадать от воды, а в подтапливаемых помещениях не пользоваться электроприборами и не включать свет.