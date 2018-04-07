Житель Аксая поменял два миллиона рублей своей знакомой на билеты «Банка приколов»

Далее мошенник исполнил трюк в стиле Остапа Бендера. Он попросил пачку денег, чтобы пересчитать их, и во время этого процесса подменил настоящие купюры на билеты «Банка приколов». После этого мужчина сделал вид, что передумал брать в долг, и вернул женщине деньги, но уже не те, что брал в руки. Пенсионерка не сразу поняла, что его обманули. Но когда почувствовала неладное — тут же пошла в полицию с заявлением.