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17:30 (мск), источник: Комсомольская правда

Житель Аксая поменял два миллиона рублей своей знакомой на билеты «Банка приколов»

Доверчивая ростовская пенсионерка стала жертвой мошенника. Злоумышленником оказался ее знакомый.

Он попросил пожилую женщину занять ему деньги — целых два миллиона рублей. Поверив молодому человеку, ростовчанка сняла эту сумму с трех своих сберегательных книжек.

Далее мошенник исполнил трюк в стиле Остапа Бендера. Он попросил пачку денег, чтобы пересчитать их, и во время этого процесса подменил настоящие купюры на билеты «Банка приколов». После этого мужчина сделал вид, что передумал брать в долг, и вернул женщине деньги, но уже не те, что брал в руки. Пенсионерка не сразу поняла, что его обманули. Но когда почувствовала неладное — тут же пошла в полицию с заявлением.

— Сотрудники уголовного розыска задержали 21-летнего жителя Аксая. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество», — сообщает пресс-служба ГУ МВД по Ростовской области.

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