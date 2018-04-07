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22:31 (мск), источник: ТАСС

СМИ: грузовик въехал в группу людей в Мюнстере, три человека погибли

БЕРЛИН, 7 апреля. /Корр. ТАСС Антон Долгунов/. Грузовой автомобиль въехал в субботу в группу пешеходов в городе Мюнстер в Германии.

Источник: AP 2018

В результате инцидента погибли три человека, 30 пострадали. Об этом сообщили корреспонденту ТАСС в полиции федеральной земли Северный Рейн — Вестфалия.

«Небольшой грузовик въехал в группу людей. Погибших несколько, точную цифру привести не можем. Пострадавших 30, шестеро из них в тяжелом состоянии, они борются за жизнь», — заявила представитель правоохранительных органов.

«Мотивы человека, который был за рулем, неизвестны», — отметила она.

Представитель местной полиции Андреас Боде сообщил, что водитель грузовой машины покончил с собой. «О его персональных данных мы пока сказать ничего не можем», — сказал он в эфире немецкого телевидения.

В полиции отметили, что, несмотря на обстоятельства трагедии, пока нет поводов говорить о теракте. «У нас нет данных на этот счет», — указали ТАСС в правоохранительных органах. Правоохранители пока просят «воздержаться от спекуляций» и ждать официальной информации. «Мы ведем расследование во всех направлениях», — отметили в полиции в ответ на просьбу прокомментировать сообщения газет.

Также в правоохранительных органах сообщили, что удалось взять ситуацию под контроль. «На месте много полицейских и представителей других оперативных служб. Ситуация в целом под контролем», — сказала по телефону представитель полиции корреспонденту ТАСС.

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Ранее газета Rheinische Post сообщала о троих погибших и 30 пострадавших в результате происшествия. Издание называет произошедшее «терактом». При этом газета Westfälische Nachrichten сообщает о 50 раненых. Кроме того, ряд СМИ указывает, что автомобиль въехал в группу людей, которые сидели в кафе.

Отмечалось, что часть города, где произошло ЧП, оцеплена. Полиция в Twitter просит всех воздержаться от посещения центра Мюнстера. Те, кто находится там в данный момент, должны как можно скорее покинуть местность, чтобы не мешать работе оперативников, указывают стражи порядка.

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