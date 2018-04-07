СМИ: грузовик въехал в группу людей в Мюнстере, три человека погибли

Источник: AP 2018

В результате инцидента погибли три человека, 30 пострадали. Об этом сообщили корреспонденту ТАСС в полиции федеральной земли Северный Рейн — Вестфалия.

«Небольшой грузовик въехал в группу людей. Погибших несколько, точную цифру привести не можем. Пострадавших 30, шестеро из них в тяжелом состоянии, они борются за жизнь», — заявила представитель правоохранительных органов.

«Мотивы человека, который был за рулем, неизвестны», — отметила она.

Представитель местной полиции Андреас Боде сообщил, что водитель грузовой машины покончил с собой. «О его персональных данных мы пока сказать ничего не можем», — сказал он в эфире немецкого телевидения.

В полиции отметили, что, несмотря на обстоятельства трагедии, пока нет поводов говорить о теракте. «У нас нет данных на этот счет», — указали ТАСС в правоохранительных органах. Правоохранители пока просят «воздержаться от спекуляций» и ждать официальной информации. «Мы ведем расследование во всех направлениях», — отметили в полиции в ответ на просьбу прокомментировать сообщения газет.

Также в правоохранительных органах сообщили, что удалось взять ситуацию под контроль. «На месте много полицейских и представителей других оперативных служб. Ситуация в целом под контролем», — сказала по телефону представитель полиции корреспонденту ТАСС.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-captioned data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/BhRm2iBnZF9/" data-instgrm-version="8" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:658px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:8px;"> <div style=" background:#F8F8F8; line-height:0; margin-top:40px; padding:50% 0; text-align:center; width:100%;"> <div style=" background:url(data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAACwAAAAsCAMAAAApWqozAAAABGdBTUEAALGPC/xhBQAAAAFzUkdCAK7OHOkAAAAMUExURczMzPf399fX1+bm5mzY9AMAAADiSURBVDjLvZXbEsMgCES5/P8/t9FuRVCRmU73JWlzosgSIIZURCjo/ad+EQJJB4Hv8BFt+IDpQoCx1wjOSBFhh2XssxEIYn3ulI/6MNReE07UIWJEv8UEOWDS88LY97kqyTliJKKtuYBbruAyVh5wOHiXmpi5we58Ek028czwyuQdLKPG1Bkb4NnM+VeAnfHqn1k4+GPT6uGQcvu2h2OVuIf/gWUFyy8OWEpdyZSa3aVCqpVoVvzZZ2VTnn2wU8qzVjDDetO90GSy9mVLqtgYSy231MxrY6I2gGqjrTY0L8fxCxfCBbhWrsYYAAAAAElFTkSuQmCC); display:block; height:44px; margin:0 auto -44px; position:relative; top:-22px; width:44px;"></div></div> <p style=" margin:8px 0 0 0; padding:0 4px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/BhRm2iBnZF9/" style=" color:#000; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none; word-wrap:break-word;" target="_blank">Атака грузовика в Германии? . В субботу 7 апреля грузовик протаранил людей сидящих в кафе немецкого города Мюнстер. . Что известно на 18:40 7 апреля . По данным СМИ пострадавших 30-50 человек. Шестеро из них в критическом состоянии. Трое погибших. . Место ЧП оцепила полиция и ищет взрывчатку. Рассматривается версия теракта.К месту происшествия направлены вертолёты, чтобы оперативно вывезти пострадавших. . По данным Rheinische Post, сразу после инцидента водитель застрелился. . #чпюг #германия</a></p> <p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;">Публикация от <a href="https://www.instagram.com/chp_yug/" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px;" target="_blank"> ЧП ЮГ</a> (@chp_yug) <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2018-04-07T15:58:50+00:00">7 Апр 2018 в 8:58 PDT</time></p></div></blockquote> <script async defer src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

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Ранее газета Rheinische Post сообщала о троих погибших и 30 пострадавших в результате происшествия. Издание называет произошедшее «терактом». При этом газета Westfälische Nachrichten сообщает о 50 раненых. Кроме того, ряд СМИ указывает, что автомобиль въехал в группу людей, которые сидели в кафе.