СМИ: грузовик въехал в группу людей в Мюнстере, три человека погибли
БЕРЛИН, 7 апреля. /Корр. ТАСС Антон Долгунов/. Грузовой автомобиль въехал в субботу в группу пешеходов в городе Мюнстер в Германии.
БЕРЛИН, 7 апреля. /Корр. ТАСС Антон Долгунов/. Грузовой автомобиль въехал в субботу в группу пешеходов в городе Мюнстер в Германии.
В результате инцидента погибли три человека, 30 пострадали. Об этом сообщили корреспонденту ТАСС в полиции федеральной земли Северный Рейн — Вестфалия.
«Мотивы человека, который был за рулем, неизвестны», — отметила она.
Представитель местной полиции Андреас Боде сообщил, что водитель грузовой машины покончил с собой. «О его персональных данных мы пока сказать ничего не можем», — сказал он в эфире немецкого телевидения.
В полиции отметили, что, несмотря на обстоятельства трагедии, пока нет поводов говорить о теракте. «У нас нет данных на этот счет», — указали ТАСС в правоохранительных органах. Правоохранители пока просят «воздержаться от спекуляций» и ждать официальной информации. «Мы ведем расследование во всех направлениях», — отметили в полиции в ответ на просьбу прокомментировать сообщения газет.
Также в правоохранительных органах сообщили, что удалось взять ситуацию под контроль. «На месте много полицейских и представителей других оперативных служб. Ситуация в целом под контролем», — сказала по телефону представитель полиции корреспонденту ТАСС.
Ранее газета Rheinische Post сообщала о троих погибших и 30 пострадавших в результате происшествия. Издание называет произошедшее «терактом». При этом газета Westfälische Nachrichten сообщает о 50 раненых. Кроме того, ряд СМИ указывает, что автомобиль въехал в группу людей, которые сидели в кафе.
Отмечалось, что часть города, где произошло ЧП, оцеплена. Полиция в Twitter просит всех воздержаться от посещения центра Мюнстера. Те, кто находится там в данный момент, должны как можно скорее покинуть местность, чтобы не мешать работе оперативников, указывают стражи порядка.
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