В Павлодаре пытались поджечь храм
Двери Благовещенского собора в Павлодаре пострадали от рук неизвестного вандала, который попытался поджечь православный храм, передает корреспондент BNews.kz.
Двери Благовещенского собора в Павлодаре пострадали от рук неизвестного вандала, который попытался поджечь православный храм, передает корреспондент BNews.kz.
Очевидцы рассказывают, что рано утром некий мужчина подложил у центрального входа бумагу и поджег её.
По словам секретаря Епархиального управления Павлодарской епархии православной церкви Казахстана протоиерея Алексея Степанова, загадкой также остается, кто потушил чуть не разгоревшийся пожар.
«Освещение ночью в храме по неизвестным причинам пропало. Отключили свет
Руководитель областного управления по делам религий Даулет Закарьянов утверждает, что факты поджога и отключения света никак между собой не связаны.
«Камера наружного видеонаблюдения, установленная на соседнем здании, зафиксировала подозрительного мужчину с неуверенной походкой, предположительно пьяного. Но не могу уверять, что он причастен к поджогу. Этим займутся правоохранительные органы», — сказал Даулет Закарьянов.
Уважаемый читатель!
Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.