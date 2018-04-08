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00:24 (мск), источник: 365info.kz

В Павлодаре пытались поджечь храм

Двери Благовещенского собора в Павлодаре пострадали от рук неизвестного вандала, который попытался поджечь православный храм, передает корреспондент BNews.kz.

Источник: 365info.kz

Очевидцы рассказывают, что рано утром некий мужчина подложил у центрального входа бумагу и поджег её.

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По словам секретаря Епархиального управления Павлодарской епархии православной церкви Казахстана протоиерея Алексея Степанова, загадкой также остается, кто потушил чуть не разгоревшийся пожар.

«Освещение ночью в храме по неизвестным причинам пропало. Отключили свет где-то здесь на подстанции, кто-то поджег дверь, кто-то потушил. Дверь была обожжённая, у входа лежали бумаги. Камеры видеонаблюдения, установленные у входа в собор, ничего не зафиксировали из-за отсутствия электричества», — рассказал священнослужитель.

Руководитель областного управления по делам религий Даулет Закарьянов утверждает, что факты поджога и отключения света никак между собой не связаны.

«Камера наружного видеонаблюдения, установленная на соседнем здании, зафиксировала подозрительного мужчину с неуверенной походкой, предположительно пьяного. Но не могу уверять, что он причастен к поджогу. Этим займутся правоохранительные органы», — сказал Даулет Закарьянов.

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