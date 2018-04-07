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7 апреля, источник: Kazinform

В 660 км от Алматы произошло землетрясение магнитудой 5.1

АСТАНА. КАЗИНФОРМ — Сегодня в 20 час 42 мин 13 сек зарегистрировано землетрясение, эпицентр расположен в 660 км на юго-запад от Алматы на территории Таджикистана, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Сеть сейсмических станций ГУ «СОМЭ КН МОН РК».

Источник: Kazinform

«Энергетический класс землетрясения 11.7. Магнитуда MPV 5.1. Координаты эпицентра 38.30° с.ш. 72.49° в.д. Глубина 5 км. Сведения об ощутимости (по шкале МSК-64): нет», — говорится в сообщении.

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