В 660 км от Алматы произошло землетрясение магнитудой 5.1
АСТАНА. КАЗИНФОРМ — Сегодня в 20 час 42 мин 13 сек зарегистрировано землетрясение, эпицентр расположен в 660 км на
АСТАНА. КАЗИНФОРМ — Сегодня в 20 час 42 мин 13 сек зарегистрировано землетрясение, эпицентр расположен в 660 км на
«Энергетический класс землетрясения 11.7. Магнитуда MPV 5.1. Координаты эпицентра 38.30° с.ш. 72.49° в.д. Глубина 5 км. Сведения об ощутимости (по шкале МSК-64): нет», — говорится в сообщении.
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