В 660 км от Алматы произошло землетрясение магнитудой 5.1

АСТАНА. КАЗИНФОРМ — Сегодня в 20 час 42 мин 13 сек зарегистрировано землетрясение, эпицентр расположен в 660 км на юго-запад от Алматы на территории Таджикистана, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Сеть сейсмических станций ГУ «СОМЭ КН МОН РК».