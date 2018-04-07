СМИ рассказали подробности о водителе, наехавшем на людей в Мюнстере

Источник: AP 2018

В настоящее время, по данным издания, жилище подозреваемого обследуют сотрудники правоохранительных органов на предмет наличия взрывчатых веществ.

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Одновременно газета Rheinische Post сообщила, что полиция перекрыла район у центрального вокзала, примерно в двух километрах от места наезда грузовика, местных жителей просят не выходить на улицу и закрыть окна.

В 15.27 (17.27 мск) минивэн врезался в уличную террасу кафе, где находились люди. По последним данным полиции, в результате погибли три человека, пострадали 20, из них шесть находятся в тяжелом состоянии. Предполагаемый нападавший покончил с собой.