Белорусское посольство в Германии следит за ситуацией в Мюнстере

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 7 апр — Sputnik. Посольство Беларуси в Германии внимательно отслеживает ситуацию в связи с наездом грузовика на группу пешеходов в центре города Мюнстер, уточняет данные о гражданстве пострадавших, сообщает пресс-служба МИД.

В это время немецкий спецназ приготовился к штурму дома человека, который находился за рулем автомобиля, совершившего наезд на людей на западе Германии.

Немецкие СМИ сообщают, что в толпу въехал гражданин Германии, который ранее не привлекался к ответственности. При этом отмечается, что 48-летний мужчин страдал от психического расстройства.

В полиции Мюнстера сообщили ранее, что в результате инцидента погибли три человека, еще 20 числятся среди пострадавших. Грузовик въехал в группу людей в центре города возле уличного кафе.