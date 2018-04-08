Белорусское посольство в Германии следит за ситуацией в Мюнстере
Сотрудники дипмиссии уточняют информацию, есть ли среди пострадавших белорусские граждане.
Сотрудники дипмиссии уточняют информацию, есть ли среди пострадавших белорусские граждане.
МИНСК, 7 апр — Sputnik. Посольство Беларуси в Германии внимательно отслеживает ситуацию в связи с наездом грузовика на группу пешеходов в центре города Мюнстер, уточняет данные о гражданстве пострадавших, сообщает
В это время немецкий спецназ приготовился к штурму дома человека, который находился за рулем автомобиля, совершившего наезд на людей на западе Германии.
Немецкие СМИ сообщают, что в толпу въехал гражданин Германии, который ранее не привлекался к ответственности. При этом отмечается, что 48-летний мужчин страдал от психического расстройства.
В полиции Мюнстера сообщили ранее, что в результате инцидента погибли три человека, еще 20 числятся среди пострадавших. Грузовик въехал в группу людей в центре города возле уличного кафе.
В результате водитель покончил с собою, а полиция оцепила весь исторический центр Мюнстера, где сейчас проводит спецоперацию.
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