Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
90-летняя Элина Быстрицкая: «Силы берегу для следующего юбилея»
У гаишников вымогают деньги: история дошла до главы ГИБДД
Старший сын Джанабаевой и Меладзе растет копией отца
Дом Бьорндалена и Домрачевой под Минском почти готов (фото)
Амаль Клуни сменила два стильных образа за один день
Названа самая красивая купюра из выпущенных в 2017 годуЭксперты оценивали внешний вид и надежность защиты банкнот
СМИ: Китайский генерал сделал уникальное заявление о США
СМИ США обвинили Британию в «шельмовании» России
На чем ездит по Москве глава ГИБДД
Огромный внедорожник Kia: новые подробности
Фанаты Волочковой высмеяли ее фотографию в купальнике
На Западе заявили: Путин серьёзно ошибается - СМИ
Григорий Лепс: «У меня на кладбище знакомых больше, чем живых»
Карл Лагерфельд бесплатно раздаст платья для выпускного
Россия ответит Западу неожиданными и рискованными мерами - СМИ
Нижнее белье Гагариной понравилось фанатам - СМИ
Россиянам запретят тратить на ЖКХ больше 15 процентов доходов
Студент задул пожар в здании ртом (видео)
Фоторепортажи
8Первый зарубежный визит Блистательного товарища
10В Лос-Анджелесе открылся Музей селфи
00:43 (мск), источник: Sputnik.by

Белорусское посольство в Германии следит за ситуацией в Мюнстере

Сотрудники дипмиссии уточняют информацию, есть ли среди пострадавших белорусские граждане.

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 7 апр — Sputnik. Посольство Беларуси в Германии внимательно отслеживает ситуацию в связи с наездом грузовика на группу пешеходов в центре города Мюнстер, уточняет данные о гражданстве пострадавших, сообщает пресс-служба МИД.

В это время немецкий спецназ приготовился к штурму дома человека, который находился за рулем автомобиля, совершившего наезд на людей на западе Германии.

Немецкие СМИ сообщают, что в толпу въехал гражданин Германии, который ранее не привлекался к ответственности. При этом отмечается, что 48-летний мужчин страдал от психического расстройства.

В полиции Мюнстера сообщили ранее, что в результате инцидента погибли три человека, еще 20 числятся среди пострадавших. Грузовик въехал в группу людей в центре города возле уличного кафе.

В результате водитель покончил с собою, а полиция оцепила весь исторический центр Мюнстера, где сейчас проводит спецоперацию.

Все новости региона
Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Почему комментарии платные?

Уважаемый читатель!

Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.

 Минск подал заявку на проведение Всемирной шахматной олимпиады в 2022 году
В Минске третьи сутки ищут женщину-инвалида
МО РФ опубликовало доказательства разрушения Ракки коалицией
В Мюнстере водитель грузовика врезался в группу людей
К чему приведет конфликт вокруг судна «Норд»
Виктория Скрипаль попросила Терезу Мэй о помощи с визой
Саакашвили нашел работу в Нидерландах
Модные бренды уличили в дискриминации женщин
Смертельная схватка рыси с гремучей змеей попала на видео
Спорт
Шатов забил «Зениту» уникальный гол. Фанаты уже посылают Манчини «Зенит» уже по-настоящему злит даже самых преданных
Авто
Бунт на автозаводе: рабочие разгромили офис своего босса В Южной Корее сотрудники завода GM были вынуждены пойти на крайние меры, чтобы руководство их услышало
Hi-Tech
Российские ученые разработали новую технологию утилизации мусора Ученые разработали технологию термической утилизации промышленных и бытовых отходов.
Кино
Нагиев, Яковлева, Вахрушев на съемках новых «Елок»: первые кадры Корреспондент «Кино Mail.Ru» побывал на съемках главного новогоднего киноаттракциона и расспросил участников процесса о том, что будет происходить на экране. Рассказывают Дмитрий Нагиев, Тимур Бекмамбетов и Даниил Вахрушев
Недвижимость
Плитку в центре Ростова заклеили скотчем (фото)
Готова ли Россия к ЧМ-2018: Калининград и Екатеринбург
Налоги на гаражи и бани в России начислят автоматически
В Казани студент задул пожар ртом (видео)
Леди
Секс-символы эпохи мужского кино, смертельной скорости и первых подворотов Разговор о первом послевоенном десятилетии — эпохе беби-бума, благополучном времени, давшем миру главного бунтаря поколения.
Дети
Беременная Светлана Зейналова снялась с «особенной» дочкой Телеведущая подтвердила, что ждет второго ребенка. 
Все о ремонте
Как рационально использовать эркер в интерьере: 7 умных решений 
8 классных способов декорировать стены в съемной квартире
Как из типовой двушки сделать удобную трёшку: квартира молодой семьи
Весенняя уборка: 10 лайфхаков, которые облегчат процесс
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь