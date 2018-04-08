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08:25 (мск), источник: Nakanune.ru

В Индии экстренно сел самолет, летевший из Вьетнама в Екатеринбург

В аэропорту индийской столицы экстренно сел самолет с российскими пассажирами на борту, об этом пишет Life.ru со ссылкой на телеканал NDTV. Сообщается, что в самолете находятся 345 пассажиров.

Рейс выполнялся из Вьетнама в Екатеринбург.

Никаких официальных комментариев при этом от ведомств пока нет. Также неизвестны причины экстренной посадки.

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