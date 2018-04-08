В Индии экстренно сел самолет, летевший из Вьетнама в Екатеринбург

В Индии экстренно сел самолет, летевший из Вьетнама в Екатеринбург

В аэропорту индийской столицы экстренно сел самолет с российскими пассажирами на борту, об этом пишет Life.ru со ссылкой на телеканал NDTV. Сообщается, что в самолете находятся 345 пассажиров.