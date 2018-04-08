Под Ростовом потушили ландшафтный пожар площадью около 1,5 тысячи квадратных метров
Под Ростовом потушили ландшафтный пожар площадью 1,5 тысячи квадратных метров. Возгорание сухой растительности произошло в районе трассы
Под Ростовом потушили ландшафтный пожар площадью 1,5 тысячи квадратных метров. Возгорание сухой растительности произошло в районе трассы
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Ликвидировать огонь удалось в 19 часов 30 минут.
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