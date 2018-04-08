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08:33 (мск), источник: ГТРК "Дон-ТР"

Под Ростовом потушили ландшафтный пожар площадью около 1,5 тысячи квадратных метров

Под Ростовом потушили ландшафтный пожар площадью 1,5 тысячи квадратных метров. Возгорание сухой растительности произошло в районе трассы Ростов-Батайск возле озера Лиман.

Как «Дон-ТР» рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Ростовской области, сообщение о пожаре поступило 7 апреля в 15:49, в тушении участвовали 20 человек личного состава и 4 единицы техники.

Ликвидировать огонь удалось в 19 часов 30 минут.

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