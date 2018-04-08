В Казани машина «скорой» столкнулась с легковушкой: есть пострадавшие
Машина «скорой» попала в ДТП в Казани, сообщает «Эфир».
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Машина «скорой» попала в ДТП в Казани, сообщает «Эфир».
Авария произошла утром 7 апреля на перекрестке улиц К. Маркса и Театральной.
По предварительным данным, водитель «скорой помощи» врезался в бок автомобиля Chevrolet и протащил его несколько метров. Удар пришелся на пассажирскую сторону иномарки, пострадали два человека.
В момент аварии в «скорой» пострадавших не было. Очевидцы также подтвердили, что служебная машина ехала без специальных сигналов.
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