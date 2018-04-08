В Казани машина «скорой» столкнулась с легковушкой: есть пострадавшие

Авария произошла утром 7 апреля на перекрестке улиц К. Маркса и Театральной.

По предварительным данным, водитель «скорой помощи» врезался в бок автомобиля Chevrolet и протащил его несколько метров. Удар пришелся на пассажирскую сторону иномарки, пострадали два человека.