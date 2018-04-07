Путин выразил соболезнования в связи с трагедией в Мюнстере
За рулем наехавшей на толпу в Мюнстере машины был немец с психологическими проблемами.
За рулем наехавшей на толпу в Мюнстере машины был немец с психологическими проблемами.
Москва. 7 апреля. INTERFAX.RU — Президент Российской Федерации Владимир Путин выразил соболезнования Федеральному президенту Федеративной Республики Германия
«В телеграмме соболезнования глава Российского государства попросил передать слова искреннего сочувствия родным и близким погибших и пожелания скорейшего выздоровления всем пострадавшим», — говорится в сообщении.
Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг также выразил сочувствие пострадавшим от наезда грузовика в германском Мюнстере.
«Мои мысли со всеми, кто пострадал в Мюнстере. Желаю сил их близким, раненым и первым, кто оказывал помощь», — написал он в твиттере в субботу вечером.
Как сообщалось, в субботу небольшой грузовой автомобиль въехал в группу людей, сидевших у кафе на одной из улиц в центре Мюнстера.
В результате погибли три человека, еще 20 пострадали. Состояние шести пострадавших оценивается как критическое.
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