Путин выразил соболезнования в связи с трагедией в Мюнстере

Москва. 7 апреля. INTERFAX.RU — Президент Российской Федерации Владимир Путин выразил соболезнования Федеральному президенту Федеративной Республики Германия Франк-Вальтеру Штайнмайеру и Федеральному канцлеру Федеративной Республики Германия Ангеле Меркель в связи с трагедией, произошедшей в городе Мюнстер, сообщает пресс-служба президента России.

«В телеграмме соболезнования глава Российского государства попросил передать слова искреннего сочувствия родным и близким погибших и пожелания скорейшего выздоровления всем пострадавшим», — говорится в сообщении.

Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг также выразил сочувствие пострадавшим от наезда грузовика в германском Мюнстере.

«Мои мысли со всеми, кто пострадал в Мюнстере. Желаю сил их близким, раненым и первым, кто оказывал помощь», — написал он в твиттере в субботу вечером.

Как сообщалось, в субботу небольшой грузовой автомобиль въехал в группу людей, сидевших у кафе на одной из улиц в центре Мюнстера.