Пожары в трех домах Башкирии: есть пострадавшие

Как стало известно, первыми густой черный дым, который валил из-под крыши, заметили прохожие, они сразу же вызвали пожарных.

На место происшествия прибыли две спецмашины и семь спасателей. Пожар потушен в 17:18. По данным пресс-службы МЧС по РБ, имеется пострадавший.

Еще один пожар произошел в 14:28 в Янауле в частном доме по улице Л. Чайкиной. Прибывшие на место ЧП огнеборцы справились с огнем в 18:11. Здесь также есть один пострадавший.