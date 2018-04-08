Пожары в трех домах Башкирии: есть пострадавшие
УФА, 7 апр 2018. /ИА «Башинформ», Эльмира Сабирова/. Три пожара в жилых домах за один день в Башкортостане. В субботу, 7 апреля, в 15:55 на пульт диспетчера
УФА, 7 апр 2018. /ИА «Башинформ», Эльмира Сабирова/. Три пожара в жилых домах за один день в Башкортостане. В субботу, 7 апреля, в 15:55 на пульт диспетчера
Как стало известно, первыми густой черный дым, который валил
На место происшествия прибыли две спецмашины и семь спасателей. Пожар потушен в 17:18. По данным
Еще один пожар произошел в 14:28 в Янауле в частном доме по улице Л. Чайкиной. Прибывшие на место ЧП огнеборцы справились с огнем в 18:11. Здесь также есть один пострадавший.
Также сегодня в 11:50 сгорел жилой бревенчатый дом в Туймазинском районе в селе Старые Туймазы. В этом пожаре пострадавших нет.
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