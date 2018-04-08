В Мюнстере полиция не нашла в грузовике взрывного устройства

МОСКВА, 7 апр — РИА Новости. Полицейские не нашли взрывного устройства в автомобиле, наехавшем на посетителей уличного кафе в немецком городе Мюнстер, пишет газета Welt.

Сотрудники спецназа обнаружили в грузовике пистолет, от которого под автомобильный коврик шел провод. Однако подозрение правоохранителей, что провод ведет к самодельному взрывному устройству, оказалось ложным, пишет газета.

Вечером в субботу на группу сидевших на улице посетителей ресторана в историческом центре немецкого Мюнстера наехал малолитражный грузовик, три человека, в том числе водитель, погибли, 20 пострадали.

В МВД федеральной земли Северный Рейн-Вестфалия подтвердили, что за рулем автомобиля находился гражданин Германии. Таблоид Bild ранее сообщил, что наезд на людей в Мюнстере совершил психически нездоровый 48-летний гражданин Германии, не имевший ранее судимостей. Мужчина ранее пытался покончить с собой. Грузовик, на котором он совершил наезд, зарегистрирован на его имя. После происшествия предполагаемый виновник покончил с собой.

Полиция ранее провела обыск в его доме, по данным Bild, спецназ искал следы взрывчатки. В грузовике.