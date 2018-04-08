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00:09 (мск), источник: Газета.Ру

В результате ДТП в Канаде погибли 14 молодых хоккеистов

Как минимум 14 человек погибли в результате аварии с участием автобуса, который перевозил молодежную хоккейную команду в Канаде, передает ТВ Центр.

Как минимум 14 человек погибли в результате аварии с участием автобуса, который перевозил молодежную хоккейную команду в Канаде, передает ТВ Центр.

Авария произошла накануне вечером в канадской провинции Саскачеван. Всего в автобусе находились 28 человек. Все они ехали на спортивные соревнования. В результате ДТП 14 человек погибли и еще 14 получили различные травмы.

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо и премьер Саскачевана Скотт Мо выразили соболезнования в связи с этим происшествием.

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