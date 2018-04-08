Направлявшийся на Украину сухогруз разрушил исторический особняк с рестораном
В турецком проливе Босфор сухогруз Vitaspirit врезался в стоящий на побережье исторический особняк 18 века с рестораном.
В турецком проливе Босфор сухогруз Vitaspirit врезался в стоящий на побережье исторический особняк 18 века с рестораном.
Об этом сообщает Daily Sabah. Видео с кадрами инцидента опубликовано на странице maritime post на YouTube.
По информации СМИ, корабль направлялся на Украину из Египта. Капитан 225-метрового балкера рассказал, что авария произошла
Несколько часов пролив был закрыт для судоходства в обе стороны. Пострадавших в результате инцидента нет, экологии района ущерб не нанесен.
В середине октября 2017 года
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