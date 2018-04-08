Направлявшийся на Украину сухогруз разрушил исторический особняк с рестораном

Об этом сообщает Daily Sabah. Видео с кадрами инцидента опубликовано на странице maritime post на YouTube.

По информации СМИ, корабль направлялся на Украину из Египта. Капитан 225-метрового балкера рассказал, что авария произошла из-за технической неисправности руля. В настоящее время судно отбуксировано в ближайший порт.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/e_kTNFUL51Y?wmode=opaque" frameborder="0" allow="autoplay; encrypted-media" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Несколько часов пролив был закрыт для судоходства в обе стороны. Пострадавших в результате инцидента нет, экологии района ущерб не нанесен.