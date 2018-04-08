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07:34 (мск), источник: Комсомольская правда

В Санкт-Петербурге самолет «Белавиа» приземлился с неисправной стойкой шасси

Основной версией случившегося называют отказ программного обеспечения, Следственный комитет проводит проверку.

Северо-Западной транспортной прокуратурой организована проверка соблюдения законодательства о безопасности на воздушном транспорте в связи с неисправностью воздушного судна авиакомпании «Белавиа» рейс В2−943 Минск — Санкт-Петербург.

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По предварительной информации установлено, что 7 апреля 2018 года около 00:05 после приземления в аэропорту Пулково указанного воздушного судна обнаружена неисправность передней стойки шасси. В этой связи 62 пассажира были выведены на посадку с рулежной дорожки. Пострадавших нет. Аэропорт работает в штатном режиме.

— В Пулково выезжал заместитель Санкт-Петербургского транспортного прокурора Алексей Оптовкин, — сообщается на сайте Северо-Западной транспортной прокуратуры России.

Следственный комитет проводит проверку по факту приземления в Пулково самолета с неисправной стойкой шасси, — сообщает fontanka.ru. — Основной версией случившегося называют отказ программного обеспечения. После посадки в Пулково табло в кабине командира выдало ошибку. Оборудование сигнализировало, что переднее шасси судна неисправно и не может поворачивать. В соответствии с инструкцией, командир доложил о неисправности диспетчеру. На работе тяги двигателя самолет был перемещен с взлетно-посадочной полосы, чтобы не мешать работе аэропорта.

В СК отметили, что сама посадка прошла благополучно. Опрошенные при доследственной проверки пассажиры подтвердили, что «ничего не почувствовали». Предварительной причиной в ведомстве указывают отказ программного обеспечения, но окончательные выводы будут сделаны после оценки Росавиации. На это может уйти до 30 дней.

На борту прилетевшего из Минска лайнера авиакомпании «Белавиа» находились 62 пассажира и 4 члена экипажа.

Известно, что рейс выполнял борт Embraer-175. Самолету пять лет, в 2012 году авиакомпания «Белавиа» купила его новым.

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